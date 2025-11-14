El canal IP cambió de nombre y de estrategia: ¿Podrá competir con los grandes?

La idea de que Página/12 sea el faro de la señal, sumada a la transmisión en vivo desde el portal del diario, refuerza la intención de crear un ecosistema coherente y con influencia política.

El rating como enemigo: la cuesta arriba que enfrenta Argentina/12

Argentina/12 se enfrenta a una realidad bastante complicada: IP cerró octubre con apenas 0,14 puntos de rating, muy lejos de los líderes del rubro como TN (2,46), C5N (2,10) o A24 (1,52), según Kantar Ibope Media. Esto muestra que el canal parte desde un lugar muy humilde, y que su relanzamiento, más que un cambio de marca, es un intento de reposicionamiento estratégico que incluye política, comunicación y presencia federal.

image El canal enfrenta el desafío de crecer desde un rating muy bajo y dejar atrás el conflicto judicial heredado de su antigua gestión. Con control total del Grupo Octubre, apuesta a consolidar un proyecto político-comunicacional más ambicioso.

Recordemos que la sociedad con Ariel García Furfaro terminó en conflictos judiciales, despidos y un escándalo por muertes vinculadas a su laboratorio HBL Pharma Group, que derivó en su procesamiento. Ahora, con el control total del Grupo Octubre, más de 110 empleados fueron transferidos a la nueva estructura y más de 60 reincorporados paulatinamente, mientras que figuras como Morales y otros periodistas con fuerte identidad política apuntalan la programación.

Con esto, Argentina/12 busca convertirse en un canal de opinión con mirada federal, apoyado en Página/12 y AM750, con corresponsales en todo el país y una agenda clara de posicionamiento político y comunicacional.

El gran interrogante es si la audiencia acompañará esta propuesta, si la sinergia del Grupo Octubre logrará impacto real en el mapa mediático argentino y si podrá sostener un periodismo que combina información y opinión sin perder credibilidad.

