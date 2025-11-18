¿Ricardo Lorenzetti al rescate de CFK?: "No puede ser un juicio en esos términos"

“Para una causa así, hay que acelerar. Se requiere un trabajo muy fuerte, incluso en feria, en julio y en enero”, opinó Lorenzetti.

Situación "muy mala"

“En la Corte ya no hay policía judicial. No hay organismos para procesar datos. No hay sistema para manejar causas complejas. Si los casos muy complejos se asignan donde no hay estructura, es evidente que es una situación muy mala”, advirtió Lorenzetti al mencionar la forma en que se sustancia el juicio por la causa Cuadernos y mencionó como ejemplo la investigación del caso AMIA, Embajada de Israel y la muerte de Alberto Nisman: “El denominador común es la falta de estructura”, insistió.

image Cristina Kirchner impugnó la causa cuadernos y mencionó la adulteración de las anotaciones de Centeno, lo que confirmaron las pericias de Gendarmería

En otro orden, pero también vinculado a la crítica por la falta de estructura, Lorenzetti se quejó de que en el Poder Judicial federal y nacional “están casi vacíos” por la falta de cobertura de cargos.

En esa línea, el juez reclamó: “necesitamos que los demás poderes integren todos los cargos” pero antes es necesario acordar “si el Poder Judicial debe ser independiente” ya que los magistrados “normalmente pasan por un filtro político muy fuerte”,

Sin jueces no hay justicia

Las críticas de Lorenzetti al tema de las vacantes fue tratado ayer (17/11) en Urgente24 donde mencionamos que casi la mitad de los juzgados federales y nacionales de todo el país podrían quedar vacantes antes de fin de año porque el 32% no tiene titular, unos 50 magistrados renunciaron este año y otro tanto tiene previsto jubilarse antes de diciembre por llegar a los 75 años.

Los datos son del Consejo de la Magistratura, y los números son claros: existen 956 cargos de jueces habilitados en esos fueros. Si a eso se le suman cargos creados y no ocupados (como el juzgado federal de Piedrabuena, en Santa Cruz, o juzgados de Santa Fe), el total asciende a 1002. En ese mapa, al 10 de noviembre, había 668 cargos cubiertos y 353 vacantes.

En tanto, el número de juzgados que no tienen titular también es alto porque el Poder Ejecutivo tiene 191 vacantes pendientes de resolución desde que asumió en diciembre de 2023. Y otras 162 están en proceso de selección en el Consejo, donde también hay 80 concursos en trámite.

Si bien desde el Consejo hay reclamos permanentes por este tema, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y otras tres asociaciones, pidieron explicaciones al Poder Ejecutivo en septiembre avisando que "no es un interés sectorial, sino que está en juego la vigencia plena del Estado de derecho".

Irregularidades en causa Cuadernos

El 14/11 volvieron a procesar al expolicía Jorge Bacigalupo tras las pericias que confirman adulteraciones en las famosas anotaciones de Oscar Centeno.

En Urgente24 advertimos sobre las irregularidades que detectaron las pericias en las anotaciones del chofer Oscar Centeno que dieron inicio a la causa Cuadernos y el juicio que se sustancia y tiene como protagonista a Cristina Kirchner. El expolicia acusado de adulterar esos cuadernos volvió a ser procesado.

image El expolicía Jorge Bacigalupo

El procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal ocurrió en una causa paralela a la central de Cuadernos en la que se investiga la manipulación de las anotaciones de Centeno.

De Giorgi decidió volver a procesar al expolicía basándose en las pericias sobre los cuadernos originales y la confirmación de las irregularidades como tachaduras y añadidos al texto original.

A Bacigalupo lo acusan de los delitos de “encubrimiento agravado en la modalidad de favorecimiento personal" y “ falsificación de documento público”.

La decisión de De Giorgi ocurre después de que en diciembre 2023 procesó a Bacigalupo pero en julio de 2024 le dictaron la falta de mérito a instancia de la Cámara Federal porteña a la espera de un peritaje de la Gendarmería Nacional realizado días atrás y que confirmó los resultados a los que había arribado el estudio de la Policía Federal sobre las enmiendas hechas sobre los cuadernos, especialmente el aditamento del nombre del empresario Armando Loson en lugar del de un “Marcelo”, entre otras modificaciones.

“A partir de la coincidencia en las adulteraciones detectadas en uno y otro estudio, resulta válido y razonable sostener la intervención caligráfica de Jorge Bacigalupo en ellas”, dijo el juez en su decisión por escrito.

Y destacó que “ la actividad desarrollada por Bacigalupo estuvo dirigida en favorecer a una persona, y a perjudicar a otra y, de ese modo, ayudarla a eludir su investigación en una causa penal, a través de la modificación de los asentamientos cuestionados, que constituyen elementos de prueba en el marco de la causa N° 9608/2018 del registro del Tribunal Oral Federal n° 7”.

