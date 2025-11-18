Kylian Mbappé recargado contra el PSG: reclama US$ 240 M y denuncia destrato

Otro escándalo de Kylian Mbappé: la justicia lo investiga por pagos no declarados

Kylian Mbappé, actual delantero del Real Madrid, quedó envuelvo en un escándalo por motivos extrafutbolísticos tras conocerse que realizó pagos no declarados a cinco agentes asignados a la protección de la Selección de Francia, lo que derivó en la apertura de una investigación judicial.

El medio de investigación Le Canard Enchainé reveló que los involucrados son miembros de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS), una fuerza de elite de la Policía Nacional de Francia que habitualmente se encarga de custodiar al equipo dirigido por Didier Deschamps. Uno de los beneficiados, el comandante a cargo del grupo, habría recibido 60.300 euros, mientras que la suma total entregada por Mbappé ascendería a 180.300 euros, dinero que no fue declarado oficialmente.

La versión de Kylian Mbappé ante este nuevo escándalo

Ante el revuelo mediático, el delantero se expresó a través de un comunicado en el que explicó el origen y los motivos de los pagos. “Todo se hizo respetando las normas, pero también el espíritu de la ley, que permite a un jugador expresar su agradecimiento a quienes trabajan en la sombra, con lealtad y compromiso. Este vínculo de confianza entre los jugadores y los agentes de seguridad merece ser reconocido, no menospreciado”, señaló.

Además, dejó en claro que la donación correspondía a la totalidad de su prima mundialista, y que su abogado le confirmó que “los beneficiarios de estas donaciones habituales” no estaban obligados a declararlas a Hacienda. Desde el entorno del jugador confían en que la documentación firmada lo exime de cualquier responsabilidad legal. Mientras tanto, la investigación sigue su curso.

El comunicado completo de Kylian Mbappé

En relación con la publicación de un artículo en Le Canard Enchaîné sobre Kylian Mbappé, a continuación encontrarán las respuestas de su entorno para aclarar los hechos.

Estas precisiones se comunican de manera objetiva, sin más comentarios por el momento:

Desde sus inicios en la selección francesa, Kylian Mbappé siempre ha optado por donar la totalidad de sus primas de selección. Así lo hizo tras la Copa del Mundo de 2022, con total transparencia: una parte se destinó a asociaciones, como Premiers de Cordée, y otra a todos los agentes de seguridad que acompañaron a la selección francesa, es decir, ocho personas, entre ellas varios agentes de la CRS destinados a la FFF.

Todos los miembros del personal habían recibido su prima tras el Mundial, excepto ellos. Esta donación se realizó en un espíritu de equidad, en reconocimiento al trabajo realizado, sin contrapartida alguna.

Mbappé denunció al PSG y le pide una cifra millonaria por “acoso”

Kylian Mbappé es hoy en día la estrella del Real Madrid, pero anteriormente supo brillar en el PSG. Ahora las cosas parecen estar muy tensas entre el delantero y el equipo parisino, ya que este les interpuso una denuncia en mayo.

El delantero del Real Madrid, Mbappé, interpuso una demanda contra el PSG en mayo y les pide una cifra realmente millonaria a modo de “recompensa”. Parece ser que pasaron de amigos a enemigos en cuestión de meses.

Por qué Mbappé denunció al PSG

Lo que ocurrió es que Kylian Mbappé denunció a su exclub por “acoso moral” y también por haberlo alejado del primer equipo en el medio de las negociaciones que lo llevaron a irse al Real Madrid. Esto no le gustó nada al campeón del mundo con Francia en 2018.

Por si fuera poco, Mbappé le reclama al PSG 55 millones de euros. Si bien es una gran cantidad de dinero, una institución como esa dispone de dicha cantidad e incluso es una suma bastante menor en relación a los fichajes e ingresos que tienen.

Fue a mediados del 2024 cuando Kylian Mbappé salió del club parisino rumbo a España para sumarse al Real Madrid. Todo lo que ocurrió en ese lapso él lo considera un acoso moral por parte del PSG. Además lo dejaron en el banco a modo de “castigo”.

El propio presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, sostuvo que esa maniobra fue a propósito para incitar al jugador a renovar con ellos o bien a marcharse del PSG. Así podría recibir una compensación económica.

