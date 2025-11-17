Mundial 2026: ¿Qué necesitan Curazao, Haití y Surinam para clasificar?

Todos los partidos se jugarán este martes (18/11) a las 22hs de Argentina.

UEFA y Asia también definirán cupos

En Europa pasará algo increíble este martes, de los 5 grupos que se definen serán 4 los que tengan un mano a mano entre el 1º y el 2º para definir el cupo al Mundial. Solo Países Bajos tiene solo un trámite con Liechtenstein, ganarle y llegar al Mundial. Todos los partidos van el martes a las 16:45hs de Argentina.

En el grupo “B” Suiza llega como líder con 13 puntos y Kosovo es el escolta con 10. Se jugará en tierras balcánicas pero la diferencia de gol es muy favorable a los suizos, ya que para clasificarse directamente Kosovo debería golear por 6 goles de diferencia, algo casi imposible.

El grupo “C” será uno de los que tenga la definición más ajustada. Escocia que llega segundo con 10 unidades recibirá al líder Dinamarca con 11, en un duelo donde el ganador irá al Mundial, y con el empate los nórdicos dirán presente y los británicos irán al repechaje.

En la zona “E” el líder es España con 15 puntos y recibe a Turquía que llega como 2º con 12 unidades. Para que los turcos lleguen al Mundial deberán ganar por 8 goles, algo realmente imposible. Acá España irá al Mundial y Turquía al repechaje.

En la zona “H” Austria es el líder con 18n puntos seguido por Bosnia con 16. Aquí el puntero será local de su escolta y con un empate va al Mundial, pero si los bosnios ganan dejarán a los austriacos en repechaje.

Este martes definen el cupo para el repechaje en el continente asiático Irak y Emiratos Árabes Unidos. Jugarán en tierras iraquíes el partido de vuelta. En la ida jugada en Emiratos Árabes el encuentro terminó empatado. En caso de igualdad irán a suplementario y penales, y el ganador irá al repechaje intercontinental.

