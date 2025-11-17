Un hombre murió en las últimas en la localidad de Quitilipi luego de ser atropellado por una camioneta en una de las principales vías de acceso a la ciudad. El conductor era Horacio Zdero, hermano del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
El gobernador Leandro Zdero atraviesa un trágico momento: Su hermano mató a una persona en Chaco
El gobernador Leandro Zdero salió a poner la cara en redes sociales tras un accidente fatal que protagonizó su hermano. Murió una persona.
El hecho y las primeras actuaciones
El siniestro ocurrió cerca de las 5 de la mañana del último sábado 15/11 sobre el acceso Juan D. Perón. Según las primeras pericias, la víctima —cuya identidad no fue informada oficialmente— falleció en el lugar por un traumatismo encefalocraneano grave. Personal médico constató el deceso y el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local para la correspondiente autopsia.
Horacio Zdero conducía una camioneta Ford Ranger blanca cuando embistió al peatón por causas que aún no fueron determinadas. De acuerdo con medios provinciales, el test de alcoholemia realizado en el lugar arrojó resultado negativo.
La causa quedó en manos del fiscal Marcelo Soto y fue caratulada de manera inicial como homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras se esperan los resultados de pericias complementarias.
La reacción del gobernador
La noticia tomó estado público este lunes 17/11 y el propio gobernador Leandro Zdero se expresó en redes sociales. Manifestó su “profundo dolor” por lo ocurrido, se solidarizó con la familia de la víctima y aseguró que su hermano “se puso a disposición de la Justicia”.
“Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna”, señaló el mandatario chaqueño, en un mensaje publicado antes de su reunión en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Agenda política paralela de Leandro Zdero
Tras el accidente de su hermano y ya en Buenos Aires, Zdero mantuvo un encuentro con funcionarios nacionales para repasar la situación económica provincial y analizar medidas de apoyo a los sectores productivos. “Un país con certidumbre necesita presupuesto y reformas para crecer”, sostuvo luego del encuentro, donde también se mencionó la compleja situación financiera que atraviesa Chaco.
Mientras tanto, la investigación por el siniestro continúa en curso y se aguardan las conclusiones de la autopsia y los informes periciales que permitirán reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho fatal.
