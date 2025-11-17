El gobernador Leandro Zdero atraviesa un trágico momento: Su hermano mató a una persona en Chaco

“Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna”, señaló el mandatario chaqueño, en un mensaje publicado antes de su reunión en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

image

Agenda política paralela de Leandro Zdero

Tras el accidente de su hermano y ya en Buenos Aires, Zdero mantuvo un encuentro con funcionarios nacionales para repasar la situación económica provincial y analizar medidas de apoyo a los sectores productivos. “Un país con certidumbre necesita presupuesto y reformas para crecer”, sostuvo luego del encuentro, donde también se mencionó la compleja situación financiera que atraviesa Chaco.

Mientras tanto, la investigación por el siniestro continúa en curso y se aguardan las conclusiones de la autopsia y los informes periciales que permitirán reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho fatal.

image

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Crisis y denuncia: El Gobierno va a la Justicia contra el jefe de ATE y Aguiar redobla la apuesta

El avión presidencial suma otra refacción millonaria: Qué pasó y por qué aterrizó de urgencia

Choque de agendas: Luis Petri, con F-16 pero sin Javier Milei