Interna en Telefe: Verónica Lozano estalló contra Wanda Nara por la foto con Johnny Depp

Por qué Jhonny Depp eligió a Verónica Lozano

El artista viajó a la Argentina en busca de promocionar la película "Modigliani, tres días en Montparnasse", un filme que narra los días turbulentos del artista italiano Amedeo Modigliani entre las calles, galerías y bares de París en 1916.

Al único programa de televisión que eligió para ser entrevistado en exclusiva fue Cortá por Lozano y no fue casualidad. Es que el reconocido actor tiene una relación cercana con el empresario Corcho Rodríguez, pareja de Verónica Lozano.

Una pasión que funciona como punto de encuentro entre ambos es la música. La celebridad estadounidense tiene una carrera consolidada como guitarrista y ha compartido escenario con músicos como Alice Cooper y Joe Perry en la banda Hollywood Vampires.

Es preciso recordar que a principios de 2025, el artista se había hospedado en la vivienda el matrimonio argentino posee en Punta del Este y su presencia tampoco había pasado desapercibida.

