El martes (11/11) Verónica Lozano recibió en su programa a Jhonny Depp y la presencia del actor estadounidense no pasó desapercibida. Es que durante la entrevista que se emite por Telefe, fueron varios empleados del canal que se acercaron con el fin de poder acercarse al artista y entre los que se destacaban estuvo Wanda Nara.
"NO LO PUEDE CREER"
Interna en Telefe: Verónica Lozano estalló contra Wanda Nara por la foto con Johnny Depp
Verónica Lozano explotó de furia al notar que su colega compartió en las redes sociales la imagen junto al actor mientras la nota televisiva salía al aire.
Lo cierto es que finalmente la conductora de MasterChef Celebrity logró el cometido y pudo sacarse una foto con el protagonista de películas como "El joven manos de tijera" y "Piratas del Caribe", entre tantos otros, para posteriormente desatar la furia de su exmarido Mauro Icardi quien rápidamente lo dejó de seguir en las redes sociales.
Sin embargo, lo que no era esperable fue el enojo que causó en la entrevistadora el hecho de que su colega tuviese ese comportamiento. Desde el ciclo televisivo Intrusos, el conductor Adrián Pallares reveló: "Todo mal con Wanda en Telefe".
Asimismo, posteriormente quien sumó información fue la panelista Karina Iavícolo que agregó: "Aparte de que la gente de Telefe está enojada, los capos de Telefe están enojados, voy a decir quién está re caliente con todas las letras de lo que pasó". Y luego expresó: "La que está re caliente, que no lo puede creer, porque ella sube en plena nota esta foto es Verónica Lozano".
Por qué Jhonny Depp eligió a Verónica Lozano
El artista viajó a la Argentina en busca de promocionar la película "Modigliani, tres días en Montparnasse", un filme que narra los días turbulentos del artista italiano Amedeo Modigliani entre las calles, galerías y bares de París en 1916.
Al único programa de televisión que eligió para ser entrevistado en exclusiva fue Cortá por Lozano y no fue casualidad. Es que el reconocido actor tiene una relación cercana con el empresario Corcho Rodríguez, pareja de Verónica Lozano.
Una pasión que funciona como punto de encuentro entre ambos es la música. La celebridad estadounidense tiene una carrera consolidada como guitarrista y ha compartido escenario con músicos como Alice Cooper y Joe Perry en la banda Hollywood Vampires.
Es preciso recordar que a principios de 2025, el artista se había hospedado en la vivienda el matrimonio argentino posee en Punta del Este y su presencia tampoco había pasado desapercibida.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Come estos alimentos ricos en omega-3 para el corazón, ojos y cerebro
Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa
Chiqui Tapia lo frena en AFA pero Verón avanza en Miami con un megaproyecto deportivo
3 bebidas para ayudarte a eliminar la grasa del hígado
Hablar con un niño sobre cáncer puede ser difícil: El príncipe William dice cómo lo hizo