Johnny Depp en Argentina: Icardi perdió un ídolo y la charla con Lozano quedó floja

image Wanda Nara se sacó una foto con Johnny Depp y Mauro Icardi reaccionó dejando de seguir al actor.

image

En definitiva, la postal con Depp fue una jugada maestra de timing y de control, donde la imagen reemplaza a la palabra y la exposición vale más que cualquier comunicado.

La charla con Verónica Lozano encantó pero fue superficial

Mientras todos hablaban de la foto con Wanda, pocos se detuvieron a mirar con atención la entrevista que Johnny Depp dio a Verónica Lozano para promocionar su nueva película, Modigliani, tres días en Montparnasse. Fue cordial, relajada y con momentos emotivos, pero con una sorprendente ausencia de profundidad.

Depp habló de su carrera, de sus hijos, de su pasión por la música y la pintura, e incluso compartió historias sobre Marlon Brando y Al Pacino, como cuando relató: "Trabajé con Marlon Brandon y fue increíble. La primera vez que nos conocimos hablamos por teléfono tres horas y media; luego cenamos y hablamos siete horas. Tuvimos una conexión divina y trabajamos juntos tres veces". Se pudo su lado humano y cercano, pero no aportó información concreta sobre su presente profesional.

image Johnny Depp tuvo una charla cálida pero sin profundidad con Verónica Lozano. Faltaron preguntas críticas y datos concretos, dejando una entrevista más admirativa que periodística.

Lozano logró que Depp se sintiera cómodo y compartiera anécdotas entrañables, como la de Jack Sparrow y Keith Richards: "Sí, pasé tiempo con él y empecé a copiar su forma de hablar. Me parecía que podía ser parte del personaje", o su reflexión sobre la paternidad: "Uno empieza a importarles otras cosas. Nunca dormís igual, ni pensás igual, ni experimentás igual". Sin embargo, nunca hubo preguntas sobre sus controversias mediáticas, sus juicios o sus últimos conflictos, por lo que la entrevista terminó pareciendo más una especie de paseo seguro y admirativo, más cercano a una fan que a una periodista crítica.

Embed

Y ahí está el punto: Lozano es efectiva en lo emocional, pero se queda corta en lo periodístico. Tiene oficio, empatía y timing televisivo, pero evita la incomodidad. No hay búsqueda, no hay riesgo, no hay tensión. Es el tipo de entrevista que deja buenas fotos, frases suaves y titulares amables, pero no deja huella. Y en tiempos donde la figura de Depp carga con un pasado judicial pesado y una reputación en reconstrucción, el periodismo no puede limitarse a ser un living amable, por más estrella que se tenga enfrente.

Lozano hizo lo que muchos hacen hoy: cuidar al invitado, no incomodarlo. Y Wanda, con una simple publicación, terminó marcando agenda en todos los portales. Depp fue la excusa perfecta para que los medios y las redes se miraran al espejo: unos buscando clicks, otros buscando likes, todos hablando de lo mismo, pero casi nadie diciendo algo nuevo.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa

Martes de rumores, confusiones y polémica: Milei, CFK, Bessent, Santilli...

La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái