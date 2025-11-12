El paso de Johnny Depp por Buenos Aires dejó algo más que una foto con Wanda Nara: hizo que Mauro Icardi perdiera a uno de sus ídolos. Mientras el ex de Wanda tomaba en redes una drástica decisión, la esperada charla del actor con Verónica Lozano en Cortá por Lozano prometía revelaciones, pero terminó quedándose en lo tibio y predecible.
FUROR POR SU VISITA
Johnny Depp en Argentina: Icardi perdió un ídolo y la charla con Lozano quedó floja
Wanda Nara se sacó una foto con Johnny Depp y Mauro Icardi explotó contra el actor. Mientras, la entrevista con Vero Lozano fue pura simpatía, cero profundidad.
El abrazo más caro del año: Wanda Nara, Johnny Depp y el tic tac de Icardi
Wanda Nara y Johnny Depp se encontraron en los pasillos de Telefe y no dudaron en inmortalizar el momento. La conductora de MasterChef subió las fotos a Instagram acompañado de: "Un día casual en el canal @telefe Johnny Depp thank you for your kind words (Johnny Depp, gracias por tus amables palabras)", generando un revuelo inmediato.
En una de las imágenes se los ve fundidos en un abrazo cálido, gesto que muchos interpretaron como una indirecta hacia Mauro Icardi, sobre todo después de que él mismo tomara a Depp como referencia durante su mediático divorcio y conflicto con Wanda (comparándolo con el del actor de Jack Sparrow y la actriz Amber Heard).
La reacción del futbolista no tardó en llegar: dejó de seguir al actor en Instagram, lo cual alimentó todavía más la viralidad del momento y generó comentarios en masa de usuarios de la red social: "Nueva denuncia por sacarse una foto con su Johnny", "Tic Tac, tic tac te hizo Wandu con Johnny" o "Johnny Deep ni te registra, pero a tu ex sí".
Lo que para muchos fue una humorada o una simple foto de pasillo, en realidad muestra con claridad el juego mediático en el que Wanda se mueve como pez en el agua. Sabe dónde pararse, cuándo postear y cómo convertir aquel encuentro casual en algo viral que arrastra a todos, tanto a Icardi como a la propia Verónica Lozano, que según Pasó en América "no estaba nada contenta con que Wanda se metiera en la entrevista".
En definitiva, la postal con Depp fue una jugada maestra de timing y de control, donde la imagen reemplaza a la palabra y la exposición vale más que cualquier comunicado.
La charla con Verónica Lozano encantó pero fue superficial
Mientras todos hablaban de la foto con Wanda, pocos se detuvieron a mirar con atención la entrevista que Johnny Depp dio a Verónica Lozano para promocionar su nueva película, Modigliani, tres días en Montparnasse. Fue cordial, relajada y con momentos emotivos, pero con una sorprendente ausencia de profundidad.
Depp habló de su carrera, de sus hijos, de su pasión por la música y la pintura, e incluso compartió historias sobre Marlon Brando y Al Pacino, como cuando relató: "Trabajé con Marlon Brandon y fue increíble. La primera vez que nos conocimos hablamos por teléfono tres horas y media; luego cenamos y hablamos siete horas. Tuvimos una conexión divina y trabajamos juntos tres veces". Se pudo su lado humano y cercano, pero no aportó información concreta sobre su presente profesional.
Lozano logró que Depp se sintiera cómodo y compartiera anécdotas entrañables, como la de Jack Sparrow y Keith Richards: "Sí, pasé tiempo con él y empecé a copiar su forma de hablar. Me parecía que podía ser parte del personaje", o su reflexión sobre la paternidad: "Uno empieza a importarles otras cosas. Nunca dormís igual, ni pensás igual, ni experimentás igual". Sin embargo, nunca hubo preguntas sobre sus controversias mediáticas, sus juicios o sus últimos conflictos, por lo que la entrevista terminó pareciendo más una especie de paseo seguro y admirativo, más cercano a una fan que a una periodista crítica.
Y ahí está el punto: Lozano es efectiva en lo emocional, pero se queda corta en lo periodístico. Tiene oficio, empatía y timing televisivo, pero evita la incomodidad. No hay búsqueda, no hay riesgo, no hay tensión. Es el tipo de entrevista que deja buenas fotos, frases suaves y titulares amables, pero no deja huella. Y en tiempos donde la figura de Depp carga con un pasado judicial pesado y una reputación en reconstrucción, el periodismo no puede limitarse a ser un living amable, por más estrella que se tenga enfrente.
Lozano hizo lo que muchos hacen hoy: cuidar al invitado, no incomodarlo. Y Wanda, con una simple publicación, terminó marcando agenda en todos los portales. Depp fue la excusa perfecta para que los medios y las redes se miraran al espejo: unos buscando clicks, otros buscando likes, todos hablando de lo mismo, pero casi nadie diciendo algo nuevo.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa
Martes de rumores, confusiones y polémica: Milei, CFK, Bessent, Santilli...
La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái