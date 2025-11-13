Netflix vuelve a estar en el foco tras el estreno de esta miniserie que arrasa en su plataforma. En poco tiempo de estreno ya consiguió los primeros lugares en el ranking y el público la aclama con mucho fervor. Ideal para maratonear sin parar.
La miniserie de 5 capítulos que arrasa entre el público
En esta miniserie de pocos episodios Netflix revive una historia trágica e intensa.
Es una trama intensa, dramática y con actuaciones de primer nivel.
La miniserie que todos aclaman
Esta producción se llama Heweliusz y tiene apenas 5 episodios. La totalidad de esta miniserie es de 5 horas y es ideal para maratonear en una tarde o fin de semana. La misma está basada en la tragedia del hundimiento del ferry homónimo de Polonia en 1993.
Este ferry naufragó sobre el mar Báltico entre Polonia y Suecia. Su hundimiento causó la muerte de 56 personas tras fallos mecánicos y decisiones inadecuadas. Hoy en día se sigue recordando con mucho dolor en Europa.
A lo largo de estos 5 episodios combina historia, dramatismo y también miradas acerca de la tragedia. Lo cierto es que Netflix supo capturar muy bien esta tragedia y llevarla a una ficción que te va a mantener en la pantalla.