Franco Colapinto recibió por fin la mejor noticia desde Alpine: "Es importante"

"Es importante que el auto esté dentro del límite de peso, es importante que la carga aerodinámica sea buena, es importante que entendamos cómo trabajar con nuestro nuevo proveedor de unidad de potencia, que tendremos el año próximo", lanzó el director de Alpine.

Cabe recordar que Alpine va a dejar los motores Renault para convertirse en cliente de Mercedes desde este 2026. Un cambio que sin duda van a saber aprovechar con Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos principales.

Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima carrera de Franco Colapinto será este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas durante la madrugada del domingo. La misma está pautada para la 1 de la mañana (hora Argentina). La misma tiene una longitud de poco más de 6 kilómetros y el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 17 curvas y tres rectas de alta velocidad. Televisan Disney+ y Fox Sports.

