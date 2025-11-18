Franco Colapinto tuvo un 2025 de muchos altibajos por su participación en la Fórmula 1 con Alpine. La escudería francesa finalmente lo confirmó como parte de su equipo junto a Pierre Gasly para el año próximo y ahora las noticias no podrían ser mejores con respecto al auto.
¿QUÉ PASÓ?
Franco Colapinto recibió por fin la mejor noticia desde Alpine: "Es importante"
Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para continuar en el equipo y competir en la Fórmula 1. Ahora la noticia es la que todos esperaban.
Uno de los principales problemas que tuvo Colapinto durante este 2025 fue el auto que manejó en todas las carreras. Hubo choques, fallos y muchísimos idas y vueltas entre él y su equipo. Por esa razón las miradas están puestas en el cambio del monoplaza y los nuevos motores que tendrán el año entrante.
Franco Colapinto y una gran noticia de Alpine
El director de Alpine, Steve Nielsen, se refirió a cómo van los preparativos del nuevo auto que manejará Colapinto en 2026. El armado del mismo ya está muy avanzado para la época del año y en enero debería estar óptimo para comenzar con las pruebas colectivas.
"Estuve en la fábrica la semana pasada y vi el chasis. Todo es mucho más temprano porque nuestra primera prueba es en la tercera semana de enero", sostuvo Nielsen al medio Motorsport. Las mismas están programadas entre el 26 y 30 de ese mes en el Circuito Barcelona-Catalunya.
"El auto existirá en una sola pieza -no terminado-, pero existirá en una sola pieza, diría yo, para mediados de diciembre, porque va a tener que estar en una pista tres semanas después", indicó. Franco Colapinto ya palpita lo que será un nuevo año de Fórmula 1 con nuevo auto.
"Es importante que el auto esté dentro del límite de peso, es importante que la carga aerodinámica sea buena, es importante que entendamos cómo trabajar con nuestro nuevo proveedor de unidad de potencia, que tendremos el año próximo", lanzó el director de Alpine.
Cabe recordar que Alpine va a dejar los motores Renault para convertirse en cliente de Mercedes desde este 2026. Un cambio que sin duda van a saber aprovechar con Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos principales.
Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1
La próxima carrera de Franco Colapinto será este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas durante la madrugada del domingo. La misma está pautada para la 1 de la mañana (hora Argentina). La misma tiene una longitud de poco más de 6 kilómetros y el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 17 curvas y tres rectas de alta velocidad. Televisan Disney+ y Fox Sports.
------------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Paula Chaves picanteó en OLGA y una periodista la atendió fuerte: "Trabajar con ella fue..."
La miniserie de 6 capítulos que arrasa y todos terminan en una tarde
Caída global de X pero el tema es Cloudflare y eso es más amplio
La China Suárez se soltó con Moria Casán: La nota que Pergolini no consiguió