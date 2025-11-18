Mea culpa y aclaración: Martín Cirio se diferenció del Gobierno y apuntó contra la reforma laboral

Martín Cirio reaccionó a la entrevista de la China Suárez con Moria Casán

Es de público conocimiento que Martín Cirio se encuentra enemistado con la China Suárez y en esta ocasión aprovechó para ratificarlo.

Es que el streamer analizó la nota que dio la actriz en el ciclo La mañana con Moria y sobre el vínculo que formó con Mauro Icardi expresó: "Es la peor historia de amor del mundo, nadie se enternece. Nadie".





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ladymoskigna/status/1990525377870246079&partner=&hide_thread=false Martín Cirio sobre La China:



Quieren hacer ver la historia como de hadas y es la peor historia de amor del mundo.



Ella acepta todo con tal de que le den una Birkin: Decime Moncha, decime atorranta, puta inutil, queres que me ponga este pantalón de latex y me tire un pedo? JJAJ pic.twitter.com/mtyMKsO0Pl — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) November 17, 2025



Por otro lado, el comunicador aseguró que la artista con tal de recibir regalos por parte de su pareja "acepta todo".

Asimismo, burlándose de la cantante recreó lo que sería un diálogo con el futbolista y dijo: "Yo acepto todo lo que venga de tu boca. Mientras que venga con una cartera, yo acepto lo que sea".

