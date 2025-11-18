Actualmente Martín Cirio es uno de los streamers más reconocidos de la Argentina y es por eso que cada vez que opina sobre algún tema en particular suele generar repercusión, y esta vez no fue la excepción. Hace algunos días se refirió a la reforma laboral que propone el Gobierno y tras ser cuestionado hizo un meaculpa.
"FUI UN PELOTUDO"
Mea culpa y aclaración: Martín Cirio se diferenció del Gobierno y apuntó contra la reforma laboral
El reconocido streamer Martín Cirio había opinado sobre los juicios laborales y tras ser criticado en las redes se mostró arrepentido y aclaró sus dichos.
"Yo me equivoqué en lo que dije porque lo expresé como el orto y lo quiero dejar muy claro porque no quiero que quede una duda con respecto a eso", comenzó diciendo con seriedad ante sus seguidores.
El comunicador aclaró que sus dichos acerca de los juicios laborales habían sido en consecuencia de problemas que tuvieron familiares y amigos que "no eran grandes empresas". "Nunca hablé de grandes empresas yo hablé por mis amigos", explicó y aclaró: "Yo no tengo amigos empresarios, sino gente que intenta salir adelante".
"Por supuesto que una empresa y un empleador están en desigualdad de condiciones, y la empresa siempre va a tener mucho más poder que el empleado", sumó y admitió: "Fui un pelotudo, me equivoqué y quiero ser como muy explícito en esto". "Salió en todos lados que yo apoyo la reforma laboral y eso es mentira", expresó para despejar cualquier tipo de duda.
Martín Cirio reaccionó a la entrevista de la China Suárez con Moria Casán
Es de público conocimiento que Martín Cirio se encuentra enemistado con la China Suárez y en esta ocasión aprovechó para ratificarlo.
Es que el streamer analizó la nota que dio la actriz en el ciclo La mañana con Moria y sobre el vínculo que formó con Mauro Icardi expresó: "Es la peor historia de amor del mundo, nadie se enternece. Nadie".
Por otro lado, el comunicador aseguró que la artista con tal de recibir regalos por parte de su pareja "acepta todo".
Asimismo, burlándose de la cantante recreó lo que sería un diálogo con el futbolista y dijo: "Yo acepto todo lo que venga de tu boca. Mientras que venga con una cartera, yo acepto lo que sea".
