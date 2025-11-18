Inflación mayorista: El índice favorito de Milei mejora (y mucho)

Dentro de la producción local, cuatro sectores fueron los que más empuje aportaron al IPIM:

Productos agropecuarios con una incidencia de 0,51 puntos

con una incidencia de Alimentos y bebidas con 0,31 puntos

con Productos refinados del petróleo con 0,22 puntos

con Tabaco con 0,11 puntos

El único freno significativo vino desde Petróleo crudo y gas, que restó 0,12 puntos a partir de una baja mensual de 1,5%.

El IPIB, que refleja precios sin impuestos, avanzó 1,3% y acumula 22,4% en lo que va del año. Su variación interanual se ubicó en 24,6%, totalmente alineada con la desaceleración de octubre.

El IPP, que excluye importados pero incorpora exportaciones, se movió 1,7%. El salto de productos primarios de 3,2% marca la única tensión dentro del SIPM, aunque no fue suficiente para alterar la tendencia general.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1990857800566611973&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

El costo de la construcción subió 1,6% en octubre de 2025 respecto de septiembre y 29,9% interanual https://t.co/VZ0vQfGYmq pic.twitter.com/ajIyp4uyTT — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 18, 2025

Industria con señales mixtas

El avance de las manufacturas fue de 1,1%, menor al ritmo exhibido en el primer semestre. Alimentación, combustibles y madera marcaron el tono más firme, mientras que rubros como papel, maquinaria, equipos eléctricos y automotores registraron caídas.

El comportamiento del sector industrial muestra que la capacidad de traslado a precios sigue muy acotada. Con una demanda en retroceso y con costos importados sin presión, la industria opera bajo un esquema de prudencia absoluta.

El mapa interanual

La comparación octubre contra octubre muestra variaciones más intensas en agropecuarios, tabaco, combustibles, vehículos y alimentos y bebidas. Los arrastres del primer semestre explican parte del salto, aunque sin borrar la desaceleración marcada en los últimos dos meses.

El acumulado del año, con 21,3%, plantea una estructura homogénea. Las manufacturas corren en línea con el nivel general y los alimentos se mueven apenas por encima. El sector primario es el único que exhibe un ritmo superior, con agropecuarios avanzando 28,9% desde enero.

Por qué este número le importa especialmente a Milei

Aunque el contexto difiere del que enfrentó al inicio de su gestión, Milei mantiene la idea de que la inflación mayorista funciona como un predictor válido del IPC.

No se trata de repetir discursos viejos, sino de su concepción actual: si los costos en origen se frenan, la probabilidad de que los precios minoristas se aceleren cae de manera significativa.

El dato de octubre llega en un momento en el que el Gobierno busca consolidar un tramo final del año sin sobresaltos inflacionarios. Con el índice mayorista en el nivel más bajo del año, el oficialismo recupera una señal que ordena expectativas y sirve como argumento para reforzar su narrativa de estabilización.

Una economía que sigue en modo ajuste

El SIPM volvió a mostrar una economía que avanza con cuidado. La demanda continúa débil, los márgenes empresariales se achican y los costos importados funcionan como ancla. Con ese telón de fondo, los precios mayoristas se movieron con su menor intensidad en más de un año.

El interrogante es si este piso se mantiene o si la eventual recomposición de la actividad comercial puede acelerar los precios más adelante. Por ahora, el dato llega como un respiro para el Gobierno.

Y, sobre todo, para Milei, que volvió a encontrar en el IPIM la señal que buscaba.

