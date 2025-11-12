Inflación: Avanzó 2,3% en octubre y acumula 31,3% interanual

image

Patagonia y GBA a la cabeza

En términos geográficos, la inflación mostró disparidades. Las mayores subas se dieron en Patagonia y Gran Buenos Aires, ambas con 2,4% mensual, seguidas por Cuyo y la región Pampeana (2,3%), el Noreste (2,2%) y el Noroeste (2,1%).

Según el informe oficial, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el principal motor del aumento en casi todo el país, con excepción de la Patagonia, donde el mayor impacto provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Estas diferencias regionales reflejan el efecto combinado de los ajustes en tarifas de servicios públicos, la variación en el costo del transporte y las particularidades de cada mercado de alimentos.

Una inflación que resiste a la desaceleración

Si bien la inflación mensual se mantiene por debajo del 3% desde mayo, los analistas advierten que la desaceleración podría haberse frenado. Desde abril, cuando el IPC tocó 2,8%, los precios venían mostrando un sendero descendente: 1,5% en mayo, 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, y 2,1% en septiembre.

La suba de octubre marca el primer incremento luego de esa tendencia, lo que plantea interrogantes sobre el margen de maniobra del Gobierno para sostener la estabilidad de precios en el último bimestre del año.

En los despachos oficiales apuntan al impacto de los combustibles y los ajustes en transporte, pero en el sector privado anticipan que la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— podría mostrar una mayor persistencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/1988685348071682236&partner=&hide_thread=false En octubre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación del 2,3%, acumulando un 24,8% en los primeros diez meses del año. pic.twitter.com/teIOIcoev7 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 12, 2025

La mirada de Bloomberg

De acuerdo con un artículo de Bloomberg, el traslado de la reciente devaluación del peso a los precios fue mucho más tenue que en otros períodos de crisis.

El medio estadounidense destaca tres factores que están conteniendo la inflación pese a la depreciación de más del 20% del peso desde junio:

La recesión y la caída del consumo , que limitan la capacidad de los comercios para remarcar.

, que limitan la capacidad de los comercios para remarcar. La política fiscal y monetaria contractiva del Gobierno, que incluye la eliminación del financiamiento monetario del déficit.

del Gobierno, que incluye la eliminación del financiamiento monetario del déficit. La decisión del Banco Central de sostener la banda cambiaria, que ancla expectativas y reduce la inercia inflacionaria.

Según One618, cada caída del 1% del peso eleva el índice de inflación apenas 0,17%, muy por debajo del promedio histórico de 0,5%. La firma considera que la transmisión del tipo de cambio a los precios está “contenida” porque el mercado percibe que el valor actual del dólar es suficiente para equilibrar la cuenta corriente.

Max Capital y Barclays

El informe también cita a Max Capital, que observa que el mercado de bonos ya descuenta una inflación implícita descendente, desde niveles cercanos al 30% actual hacia 19% en 2026.

Por su parte, Iván Stambulsky, economista de Barclays, señaló que esta devaluación “no se ve agravada por expectativas de repetición” y que el bajo punto de partida inflacionario, junto con una posición fiscal ordenada y la debilidad de la actividad, contribuyen a moderar los efectos sobre los precios.

Ventas en caída y precios contenidos

El artículo de Bloomberg relata testimonios de comerciantes que explican la resistencia a trasladar aumentos. Romina Jara, gerente de un supermercado mayorista, asegura que “las ventas están muy bajas y no podemos permitirnos subir los precios; si subís, no vendés”.

En su local, las ventas cayeron entre 30% y 40% interanual, por lo que decidió posponer las subas y vender productos fraccionados para mantener el volumen.

La situación se repite en el resto del sector. Según la CAME, las ventas minoristas disminuyeron en ocho de los diez meses del año, mientras que la confianza entre los supermercadistas alcanzó en agosto su nivel más bajo en más de un año, de acuerdo con una encuesta del INDEC.

La economía entre la estabilidad y la recesión

La baja transmisión del tipo de cambio a los precios le otorga al Gobierno de Javier Milei un margen de maniobra para mantener la estabilidad nominal, pero también revela el deterioro de la demanda interna.

Empresarios consultados por Bloomberg describen un escenario donde la inflación se modera no por un anclaje de expectativas sólido, sino por la debilidad del consumo y la contracción monetaria.

En paralelo, la recesión reduce la velocidad de ajuste de los precios, pero también erosiona los ingresos de los hogares y profundiza la caída de las ventas.

De acá a fin de año

Pese a la desaceleración observada en los últimos meses, analistas privados advierten que noviembre y diciembre podrían mostrar una leve aceleración, impulsada por reajustes salariales, tarifas y la estacionalidad de las fiestas.

En el mercado proyectan un cierre anual cercano al 32%-34%, por encima de la meta oficial, aunque con expectativas ancladas para 2026 en torno al 20%, si se mantiene la disciplina fiscal y el esquema de bandas cambiarias.

