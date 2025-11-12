Todos miran el INDEC: Javier Milei se mide con la inflación

Live Blog Post

Franco Bartolacci, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), expresó su preocupación por la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas del país y reclamó al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y que fue judicializada.

"Estamos esperando una resolución de la Justicia. La demanda es para reclamar la ejecución de la ley. No hay ningún elemento razonable que justifique su no implementación", señaló.

En ese sentido, cuestionó el argumento del Poder Ejecutivo: "No es cierto que el Congreso tenga que decirle al Ejecutivo de dónde salen los recursos. Estamos en el segundo año con presupuesto reconducido, por lo tanto, es atribución del jefe de Gabinete ordenar todo lo que se recauda por encima del presupuesto base".

En este sentido, Bartolacci subrayó que la ley "recompone hacia atrás el desfasaje" y que la discusión del presupuesto 2026 "va por otro carril". “Estamos en el punto de inversión más bajo desde la recuperación de la democracia, apenas el 0,4%. Es insólito lo que estamos atravesando. Hemos sido muy respetuosos y responsables, y priorizamos los canales institucionales”, advirtió.

A modo de ejemplo, el rector de la UNR sostuvo: "El 75% de los docentes cobra menos de 600 mil pesos por mes. La situación es muy delicada. Esto genera un deterioro profundo, porque empezamos a perder recursos humanos muy valiosos, docentes con mucha formación y experiencia. A eso se suma el pluriempleo, que también afecta la calidad educativa y se da cada vez con más frecuencia”.

PARO DOCENTE DE 72hs. los días 12, 13 y 14 de nociembre (18 votos a favor de 72hs., 3 a favor de 48hs. y 8 a favor de 24hs.). No afectar las mesas de exámenes de fin de año con medidas de fuerza (18 votos por no afectar, 11 votos por si afectar las mesas). Iniciar el 2026 con acciones de protesta y paros, a definir en próximas instancias y en coordinación con las otras federaciones docentes. Realizar una presentación judicial para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

