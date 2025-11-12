Todos miran el INDEC: Javier Milei se mide con la inflación

A más de dos semanas de la 'Argentina violeta' (de Javier Milei), la oscuridad vuelve a asomar. En paralelo al acomodo de fichas post elecciones, la crisis económica sigue dejando huellas preocupantes: ola de despidos, cierre de plantas y suspensiones que marcan el rumbo del país.
Miércoles gris (o negro) para el rumbo económico pero también para el Gobierno en sí: comenzó un paro universitario por 72 horas en reclamo de mejoras salariales y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento.
Pasó la tensión cambiaria preelectoral gracias al apoyo de USA y su intervención mediante la compra de pesos, pero eso no despeja las dudas que persisten por la incapacidad del Banco Central de acumular reservas y defender las bandas cambiarias.
“Es imposible pensar que puede estar bien la economía sin reservas o con reservas negativas como las que tenemos ahora. ¿Quién le va a creer al Ministro de Economía que van a asegurar el techo de la banda si no tienen divisas para intervenir en ese caso?”, se preguntó Domingo Cavallo este miércoles (12/11) en su alocución en la Conferencia Anual de FIEL, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
“Es muy difícil lograr un plan de estabilización cambiaria con controles de cambios. El tener muchas restricciones para las transacciones financieras en dólares es un factor limitante, muy severo para asegurar la sostenibilidad del plan de estabilización”, destacó en otro tramo de su mensaje.
Luego de que la justicia comercial de Mercedes decretara la quiebra de Lácteos Conosur SA, firma que operaba la tradicional fábrica láctea La Suipachense, cerca de 150 tambos se organizan para reclamar la deuda millonaria de Lácteos Verónica antes de que no vean un peso...
Es que en el exhuberante monto de deuda (algunos hablan de US$60 millones) que se viene acumulando están involucrados los productores, los que antes aportaban la materia prima principal. Y ellos son los que fueron perjudicados por los incumplimientos y los que jamás recibieron un indicio para entender si en algún momento cobrarán lo pendiente.
La empresa logró sobrevivir unos meses, aunque hoy solo trabaja la planta de la localidad de Lehmann con el secado de leche para terceros, siguiendo las sedes de Classon y Suardi en un letargo complejo.
Los salarios se siguen pagando en cuotas semanales, con varios meses de demora. La deuda de aportes existe, aunque se hayan acelerado algunas entregas para conformar a la cúpula del gremio.
La justicia comercial de Mercedes decretó la quiebra de Lácteos Conosur SA, firma que operaba la tradicional fábrica láctea La Suipachense, una de las más emblemáticas del interior bonaerense. El fallo, dictado por el juez Leandro Julio Enríquez, marcó el final de una crisis que se extendió por meses y dejó a 140 familias sin trabajo en una localidad que dependía fuertemente de esa industria, según informó el portal Bichos de Campo.
La Suipachense detuvo su producción a comienzos de septiembre, luego de despedir a nueve empleados administrativos y amenazar con cesantear a otros 60 operarios. Desde entonces, la planta permaneció paralizada y los trabajadores montaron un campamento frente al establecimiento, reclamando por sus salarios y la continuidad laboral.
La Suipachense tenía 140 empleados y en el último tiempo redujo fuertemente su producción en el marco de un conflicto gremial. Acumuló una deuda postconcursal por cheques rechazados que ascendería a $8.458.599.415,78. También hubo reclamos del gremio por más de $1.000.000.000.
Luego de la cumbre que encabezó Mauricio Macri, la diputada respondió las consultas de la prensa. Por un lado, aclaró que "A partir del 10 de diciembre tendremos un bloque propio". Luego, hizo hincapié sobre Diego Santilli, quien fue designado ministro del Interior, y remarcó: "Vamos a acompañar lo que esté bien".
En ese sentido, indicó: "Hace años sostenemos que se necesita una reforma laboral".
El PRO quiere recuperar espacios perdidos dentro del oficialismo.
Los resultados financieros que informan las empresas productoras de alimentos en el segundo año de gobierno de Javier Milei no parecen favorecer siquiera a los mayores grupos de este sector. Mastellone Hnos y Molinos Río de la Plata fueron ejemplos antes de Arcor, la mayor fabricante de golosinas de América Latina y una de las principales multinacionales nacidas en la Argentina, que reportó ganancias netas por $97.772 millones contra las del 2024, que fueron de $378.245 millones...
La compañía, un grupo multinacional que produce una amplia gama de alimentos de consumo masivo (golosinas, chocolates, galletas, alimentos, etc.) e industriales (papel virgen y reciclado, cartón corrugado, impresión de films flexibles, jarabe de maíz, ingredientes industriales y endulzantes de origen vegetal, etc.), en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Angola, y comercializa los mismos en una gran cantidad de países del mundo, que se quiere quedar con la mayoría accionaria de Mastellone Hnos. en sociedad con el grupo lácteo francés Danone, acaba de publicar en la web de la Comisión Nacional de Valores (CNV), su balance también correspondiente a los primeros nueve meses de este 2025.
Pero los resultados que se reflejan en dicho documento de la empresa de la familia Pagani teniendo en cuenta que reportó ganancias netas por $97.772 millones que contrastan fuertemente con las que logró en igual período del año pasado y que llegaron a los $378.245 millones.
De esta manera, la rentabilidad de Arcor se derrumbó en $280.473 millones, además de haber registrado ventas por $3.509 millones que también son menores a los $3.884 millones que recaudó en el mismo lapso del 2024.
El Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo declaró la emergencia agropecuaria en al menos tres provincias afectadas por las inclemencias climáticas. Con meses de reclamos acumulados desde el campo, la reacción oficial llegó casi al cierre del 2025 con la extensión de ayuda concreta para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Río Negro.
Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la emergencia se declaró luego de un profundo estudio del impacto climatológico en las tres jurisdicciones, donde se suscitaron inundaciones y sequías igualmente intensas, impactando en las respectivas actividades. En el caso de Buenos Aires y Entre Ríos el problema fueron las tormentas, mientras que en Río Negro golpeó la falta de agua.
Franco Bartolacci, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), expresó su preocupación por la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas del país y reclamó al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y que fue judicializada.
"Estamos esperando una resolución de la Justicia. La demanda es para reclamar la ejecución de la ley. No hay ningún elemento razonable que justifique su no implementación", señaló.
En ese sentido, cuestionó el argumento del Poder Ejecutivo: "No es cierto que el Congreso tenga que decirle al Ejecutivo de dónde salen los recursos. Estamos en el segundo año con presupuesto reconducido, por lo tanto, es atribución del jefe de Gabinete ordenar todo lo que se recauda por encima del presupuesto base".
En este sentido, Bartolacci subrayó que la ley "recompone hacia atrás el desfasaje" y que la discusión del presupuesto 2026 "va por otro carril". “Estamos en el punto de inversión más bajo desde la recuperación de la democracia, apenas el 0,4%. Es insólito lo que estamos atravesando. Hemos sido muy respetuosos y responsables, y priorizamos los canales institucionales”, advirtió.
A modo de ejemplo, el rector de la UNR sostuvo: "El 75% de los docentes cobra menos de 600 mil pesos por mes. La situación es muy delicada. Esto genera un deterioro profundo, porque empezamos a perder recursos humanos muy valiosos, docentes con mucha formación y experiencia. A eso se suma el pluriempleo, que también afecta la calidad educativa y se da cada vez con más frecuencia”.
Eco de atrasos y recortes salariales: Trabajadores del Hospital Italiano de paro por tiempo indeterminado
A contracara del Garrahan, desde la medianoche, trabajadores de la salud del Hospital Italiano iniciaron un paro total de actividades por tiempo indeterminado. La medida fue dispuesta ante el incumplimiento en el pago de los sueldos por parte de la dirección del establecimiento, según comunicaron.
El conflicto se originó luego de que el personal fuera notificado de que en noviembre solo se depositaría el 70 % de los haberes.
El precio de la carne bovina volvió a aumentar en octubre y, en el último año, su incremento duplicó la inflación general, consolidando una tendencia que golpea de lleno al consumo interno y a la mesa de las familias argentinas. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), los precios de los distintos cortes subieron 61,8% en los últimos doce meses, mientras el índice general de precios avanzó 31,1%.
El relevamiento señala que desde noviembre de 2023, un mes antes de la asunción de Javier Milei, los precios en mostrador de la carne bovina aumentaron 258,6%, superando incluso al nivel general de inflación, que fue de 240,6%.
En octubre, los cortes “intermedios” fueron los que más se encarecieron, con una suba promedio del 3,9%, seguidos por los “caros” (+2,7%) y los “económicos” (+1,5%). Los aumentos más notorios se dieron en asado (+8,2%), picada especial (+6,1%), matambre (+5,5%) y vacío (+5,3%). En términos interanuales, el vacío (+73,7%) y el asado (+64,7%) fueron los cortes que más se alejaron del promedio.
Mientras, florece una preocupación por el efecto Estados Unidos.
Axel Kicillof pidió reunirse con Javier Milei y no hubo respuesta. Ahora solicitó el encuentro con Diego Santilli y todo parece indicar que habrá reunión.
Kicillof le solicitó encontrarse a Santilli, quien no respondió aún -está visitando a Rogelio Frigerio, en la Provincia de Entre Ríos- pero no debería dejar de agendar un encuentro de tanta repercusión política. Al fin de cuentas, Santilli intenta convertirse en 'el ministro de la política', paso previo a querer gobernar Provincia de Buenos Aires en 2027.
Javier Milei encabeza este miércoles una serie de reuniones y retoma la actividad de la "mesa política interna", en momentos de plena definición del organigrama del Estado nacional tras una serie de cambios anunciados en la víspera en el Boletín Oficial. La reunión incorporará por primera vez a Diego Santilli, quien juró como ministro del Interior en las últimas horas en reemplazo de Guillermo Francos y emprende en esta misma jornada una gira federal hacia Entre Ríos.
El mandatario convocó a los funcionarios y asesores más cercanos a la Casa Rosada a las 9:30, para luego, a las 10:30, ampliar el intercambio al resto de los integrantes del Ejecutivo, en una reunión de Gabinete completo.
De la primera parte de las conversaciones libertarias participa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el debutante Santilli; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
En paralelo, Mauricio Macri convocó una nueva cumbre del Consejo Nacional del PRO: la coyuntura del espacio a nivel nacional, el esquema de alianzas en el Congreso y el vínculo con La Libertad Avanza serán los ejes principales del encuentro, que se llevará a cabo desde las 10 en la sede de la calle Balcarce.
Según trascendió de fuentes partidarias, participarán los 24 presidentes del partido de cada distrito, además de los principales legisladores y dirigentes del espacio, en lo que será una reunión ampliada del Consejo.
El Tren Sarmiento funciona este miércoles con demoras y cancelaciones por problemas técnicos en la estación de Liniers.
Si bien al comienzo de la jornada el servicio funcionaba según su frecuencia habitual, las autoridades advirtieron minutos después sobre los inconvenientes en la zona en la que tuvo lugar el siniestro ferroviario.
Allí continúan los trabajos de más de 40 empleados para remover los vagones que quedaron afectados por el descalce de la formación 3358 que se dirigía de Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense, a Once, en el barrio porteño de Balvanera.
A su vez, continúan las pericias para determinar el motivo del descarrilamiento que dejó alrededor de dos decenas de pasajeros con politraumatismos. Desde Trenes Argentinos informaron que "el hecho se produjo en un cambio de vías" y que "el tren frenó a tiempo según establece el protocolo de seguridad operacional".
El conductor, por su parte, dio negativo en el test de drogas y alcoholemia.
Era de Javier Milei: Puestos de trabajo en juego y situaciones al límite
La situación en el Frigorífico Euro, ubicado en Villa Gobernador Gálvez, en el sur de Santa Fe, entró en una nueva fase crítica tras el incumplimiento por parte de la empresa del reciente compromiso de pago de salarios. Los trabajadores — 160 operarios del sector de tripas para embutidos— anunciaron una medida de fuerza y permanecerán en la planta hasta que la empresa brinde respuestas.
Delegados del Sindicato de la Carne indicaron que la situación viene agravándose con el correr de los meses y que la última quincena aún no fue abonada.
La semana pasada, los titulares de la firma junto con el Sindicato de la Carne habían acordado en una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, abonar los salarios y mantener a los trabajadores en sus puestos de trabajo hasta el 31 de enero del 2026. No obstante, desde ese momento los empleados no saben nada de los empresarios.
En ese sentido, los trabajadores resolvieron mantener la toma del frigorífico, dedicado a la producción de menudencias, hasta obtener respuestas de los dueños. A su vez, reiteraron el pedido por la reincorporación de los 47 despedidos y reclamaron certidumbre sobre el futuro laboral de más de 160 familias.
Las universidades públicas de todo el país convocaron a un paro de 72 horas, en reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU) confirmó la medida de fuerza y advirtió que la situación del sistema educativo "ya no se sostiene". Los sindicatos reclaman que se respete lo establecido por la ley, que dispone aumentos salariales y busca evitar el vaciamiento de las universidades públicas.
La protesta universitaria se suma a un clima de malestar creciente en el sector educativo. En los últimos meses se realizaron tres marchas federales multitudinarias en defensa de la universidad pública, pero los gremios sostienen que no hubo respuestas del presidente Javier Milei ni del Ministerio de Capital Humano.
La medida de fuerza empieza el miércoles 12 de noviembre hasta el viernes 14.
Mientras las expectativas recaen en las 16hs, el marco previo no es nada alentador. Según el dossier publicado por el INDEC en su web oficial, en el primer semestre de 2025, el 50,9% de los hogares compró en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta, frente al 22% que lo hacía en 2003. En tanto, el porcentaje de familias que pidió préstamos a bancos o financieras subió del 3,4% al 14,2% en el mismo período. Todo demuestra la pérdida de poder adquisitivo en la era de Javier Milei.
Sobre este escenario, el trabajo de la Encuesta Permanente de Hogares cuatro de cada diez hogares usaron sus ahorros o vendieron pertenencias en 2025, el nivel más alto en veinte años.
Otro dato que evidencia los problemas en los hogares en la era Milei es el uso de ahorros.
La crisis económica avanza y los números no son nada alentadores. Para ejemplificar, entre diciembre de 2023 y julio de este año, 2120 empresas dejaron de operar en Santa Fe, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación.
Por su parte, en Jujuy, la multinacional Alliance One, una de las mayores procesadoras y comercializadoras de tabaco del mundo, decidió cerrar su planta de acopio en la localidad de Perico y habrían 120 despidos, que el gremio da por hecho.
Claro está, la recesión no da tregua y los datos reflejan una realidad paralela a la que busca Javier Milei. A las 16hs se conocerá el porcentaje que graficará la situación actual.
En un escenario de presión cambiaria y costos al alza, la inflación de octubre se perfila para ubicarse por encima del 2%, según estimaciones de diversas consultoras privadas que adelantaron el dato antes de la publicación oficial del INDEC.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo su punto más alto en marzo, cuando llegó al 3,7%, pero en abril bajó al 2,8% y en mayo perforó la barrera del 2%, al situarse en el 1,5%. Sin embargo, desde entonces se encuentra en aumento: 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, y 2,1% en septiembre.
La tendencia alcista se volvería a plasmar en octubre y llegaría a los niveles de enero, con el 2,2%, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a lo recabado por 30 consultoras y 12 entidades financieras.
