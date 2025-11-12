Emergencia agropecuaria: Luis Caputo se acordó de atender al campo

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación asistirá con el equivalente a 1,5 millones de litros de gasoil a 25 municipios de la provincia de Buenos Aires afectados por excesos hídricos. Siendo su distribución en función a la superficie afectada de acuerdo a la metodología de cálculo provista por la CONAE con imágenes satelitales del 09 de noviembre, indicó el comunicado oficial. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación asistirá con el equivalente a 1,5 millones de litros de gasoil a 25 municipios de la provincia de Buenos Aires afectados por excesos hídricos. Siendo su distribución en función a la superficie afectada de acuerdo a la metodología de cálculo provista por la CONAE con imágenes satelitales del 09 de noviembre, indicó el comunicado oficial.

Esos recursos serán extendidos a los municipios de Bolívar, Nueve de Julio, Pila, Pehuajó, 25 de Mayo, Dolores, Carlos Casares, Las Flores, Lincoln, Roque Pérez, Adolfo Gonzales Chaves, General Guido, General Belgrano, General Viamonte, Bragado, Daireaux, Castelli, Laprida, Saladillo, Carlos Tejedor, Guamini, Villarino, Hipólito Yrigoyen, General Alvear y Monte.

En cuanto a la emergencia en Entre Ríos y Río Negro, provincias afectadas más atrás en el tiempo, se contemplará la prórroga de distintas exenciones impositivas para descomprimir los costos productivos.

luis-caputo.jpg Luis Caputo y la emergencia agropecuaria. Foto: NA.

Soluciones definitivas

Si bien el Gobierno no es capaz de controlar el clima, sí puede paliar sus efectos. Eso reafirma el reclamo agropecuario de los productores bonaerenses, que demandaron a los tres niveles del Estado soluciones de infraestructura para las inundaciones, que no se sucedieron de un día para el otro.

En ese sentido, la falta de gestión de obra pública fue uno de los reclamos centrales en la previa a la declaración de la emergencia, a la cual asistieron delegados de las principales entidades agropecuarias (CRA, CAME, SRA, CONINAGRO, FONAF) y representantes provinciales.

