“Hubo un voto esperanza pero la gente no está bien, el ciudadano quiso seguir confiando, volver a apostar al gobierno de Javier Milei” expresó Martín Llaryora en diálogo con Pablo Rossi en el canal de noticias A24.
LLARYORA, GOBERNADOR DE CÓRDOBA
"Las chicanas con Milei nos llevaron a una crisis: nos salvó USA"
“Si no hubiera llegado la ayuda de Washington, el programa económico de Milei no llegaba a las elecciones ” dijo Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.
El gobernador de la provincia de Córdoba agregó.
“Con el ministro Diego Santilli retomamos un diálogo civilizado, dejamos de lado los insultos y los agravios para pasar a los acuerdos. Ojalá sea una etapa distinta la que se inició a pesar de que le reconozco a Guillermo Francos el enorme esfuerzo que hizo para llegar a entendimientos”.
Llaryora cuestionó la realidad actual de la Argentina.
“Nos hemos tenido que hacer cargos de recortes del gobierno nacional como el incentivo docente o el subsidio al transporte público. Hemos garantizado la paz social. Argentina ha perdido en dos años más de 250.000 puestos de trabajo porque han cerrado miles de Pymes. Todos esos nuevos desocupados debieron ser atendidos en nuestros hospitales públicos”.
“Si Argentina no crece y genera nuevos puestos de trabajo vamos a seguir de crisis en crisis. Necesitamos desarrollo, que la macro se traslade a la micro. Si los fondos no llegan a la gente, la macro se desmorona”.
“No voy a ir a una interna con Kicillof”
“Mi lugar está en Provincias Unidas, no tengo por qué ir a una elección dentro del justicialismo con el gobernador de Buenos Aires”.
“La Nación debería entregar el IVA para que las provincias bajen o quiten Ingresos Brutos. Tenemos que salir de propuestas que no llevan a ningún lado. Si nos van a dar lo mismo que tenemos hoy estamos frente a chicanas”.