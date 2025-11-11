"Las chicanas con Milei nos llevaron a una crisis: nos salvó USA"

“Nos hemos tenido que hacer cargos de recortes del gobierno nacional como el incentivo docente o el subsidio al transporte público. Hemos garantizado la paz social. Argentina ha perdido en dos años más de 250.000 puestos de trabajo porque han cerrado miles de Pymes. Todos esos nuevos desocupados debieron ser atendidos en nuestros hospitales públicos”.

“Si Argentina no crece y genera nuevos puestos de trabajo vamos a seguir de crisis en crisis. Necesitamos desarrollo, que la macro se traslade a la micro. Si los fondos no llegan a la gente, la macro se desmorona”.

"La paz social la hemos sostenido": para Llaryora, "no es menor" que los gobernadores empiecen a "ser reconocidos frente al esfuerzo", pero "ahora" deben "ir por más" y "armar una estructura sustentable" para tener Presupuesto.



“No voy a ir a una interna con Kicillof”

“Mi lugar está en Provincias Unidas, no tengo por qué ir a una elección dentro del justicialismo con el gobernador de Buenos Aires”.

“La Nación debería entregar el IVA para que las provincias bajen o quiten Ingresos Brutos. Tenemos que salir de propuestas que no llevan a ningún lado. Si nos van a dar lo mismo que tenemos hoy estamos frente a chicanas”.

En Córdoba le vamos a bajar Ingresos Brutos a los pequeños comerciantes. Vamos a quitarle tributos a los que quieran invertir. Haremos rebajas del inmobiliario para crecer un 6% en 2026 para sostener las rebajas apuntadas.