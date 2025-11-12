Renaper, una interna del PRO (¿Quién quería vaciar el Ministerio del Interior?)

En el PRO, Santilli fue cercano colaborador de Horacio Rodríguez Larreta -de hecho, vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y luego diputado nacional por Provincia de Buenos Aires para consolidar la ambición nacional (frustrada) de Larreta-. En cambio Bullrich emergió como el arma de Mauricio Macri para impedir la expansión de Larreta.

Santilli tiene una sociedad política con el diputado nacional Cristian Ritondo, quien cuando fue ministro de Seguridad bonaerense -con María Eugenia Vidal en la Gobernación- tuvo graves enfrentamientos con la Policía Federal que respondía a Bullrich, quien era ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Imposible ignorar todo esto cuando Ritondo, presidente del bloque de diputados del PRO (en extinción), afirmó que el Renaper “debe permanecer en el Ministerio del Interior” porque maneja “información extremadamente sensible” que requiere resguardo.

Patricia Bullrich promovía que Migraciones yl Renaper pasaran a Seguridad.

El traspaso fue publicado en el Boletín Oficial pero Santilli reclama que permanezca en Interior, tal como recibió el Ministerio.

Ritondo fue a fondo: “Hay cuestiones que me generan dudas, como el caso del Renaper. Lo digo con total honestidad: siempre fue parte del uso civil. ¿Por qué debería ir al Ministerio de Seguridad? Es algo que no comparto”.

Él recordó que el Renaper controlado por la Policía Federal fue una organización propia del gobierno de facto 'Proceso de Reorganización Nacional' pero no de la democracia.

“Para mí, tiene que quedar donde está”, insistió.

Santilli mantuvo una larga reunión con el nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, precisamente sobre cuál era el Ministerio del Interior que gestionaría.

Luego se confirmó que tanto el Renaper como la Dirección Nacional de Migraciones continuarán en el Ministerio del Interior.

BULLRICH.jpg Patricia Bullrich con la Policía Federal.

Patricia Bullrich

Apropiarse de Migraciones y Renaper fue tan audaz como burdo de parte de Bullrich.

Primero debería asegurar que su sucesora sea Alejandra Monteoliva, actual Secretaria de Seguridad....

Muchos insisten en que su ánimo expansivo es desproporcional al equilibrio doméstico que intenta Karina Milei luego de ganarle la riña interna a Santiago Caputo.

Infobae.com, que tiene entre sus socios a Mario Montoto, histórico aliado político - comercial de Bullrich, presenta este escenario:

"(...) Puntualmente, la discusión se dio en torno al Registro Nacional de las Personas (Renaper), que iba a ser transferido del Ministerio de Interior al de Seguridad, pero que en estos momentos tiene un futuro incierto. La titular de la segunda de esas carteras, que todavía es Patricia Bullrich, busca desde hace tiempo tener más facultades para poder avanzar con diferentes proyectos que tiene en carpeta, como la creación de una Policía de la Frontera. En mayo último, la funcionaria presentó el Plan Guaçurarí, destinado a reforzar los controles en los límites que la Argentina tiene con los países vecinos. Lo hizo acompañada de los titulares de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane. Este martes, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 793/25, el presidente Javier Milei modificó la ley de Ministerios y le transfirió a Bullrich el manejo de Migraciones y del Renaper. Sin embargo, unas horas más tarde, las autoridades nacionales salieron a aclarar que en realidad solamente Migraciones iba a cambiar de órbita, pero el registro de las personas iba a seguir en Interior, que ahora encabeza Diego Santilli. (…)".

Lo más interesante del comentario de Infobae es lo siguiente:

"(...) un sector consideró que la equivocación fue de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, que es la que redacta los decretos. “No fue un error jurídico de Ibarzábal. En todo caso, hubo alguna cuestión de comunicación interna sobre si pasaba Migraciones y el Registro Nacional de Personas, o solo el primero de ellos, a Seguridad. Creo que fue eso”, remarcó otra fuente de la Casa Rosada. Luego de jurar como ministro del Interior, Santilli estuvo unas largas horas reunido con el también flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, conversando sobre las tareas que tendrá y quiénes lo acompañarán. También pasaron por las oficinas de ambos los dirigentes del PRO que asistieron a la asunción, entre los cuales estaban Ritondo y todos los intendentes bonaerenses que pertenecen al partido. (…)".

Mal se puede enviar a Santilli a hablar con gobernadores si le rebanaran el Ministerio del Interior. Ya bastante daño hizo el organigrama anterior que durante meses convirtió al Ministerio en Secretaría del Interior, con Lisandro Catalán al frente, negándole el cargo de ministro pero pretendiendo que todos los gobernadores fingieran demencia y no percibieran la licuación.

