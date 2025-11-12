Los Moyano siguen en las noticias: Obra social y Liliana Zulet

"Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene… tenía una forma poco… No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad".

La mayoría de los pares de Hugo Moyano cree que Pablo Moyano 'choca la calesita'. Es tan antiguo lo de Pablo que hasta permanece pendiente de Cristina Fernández de Kirchner en la interna peronista....

Según Infobae, Hugo dijo: "Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y ni me llamó por el Día del Padre".

Pablo es todo lo contrario al benjamín, Jerónimo, el hijo de Liliana.

Pero Hugo Moyano no puede declarar inocencia. Él empoderó, toleró, promovió a su hijo, a quien luego intentó apartar el sindicato. Y no lo consigue: Pablo sigue siendo secretario de Organización, con mandato hasta 2027.

Embed No vamos a permitir la reforma laboral, por más que ataquen a los dirigentes camioneros!!! Vamos por la lucha — Pablo Moyano (@PabloHMoyano) June 24, 2019

El primogénito regresó con una advertencia / amenaza a empresarios de Aguas y Gaseosas. El escenario político y la coyuntura económica no le resulta apropiada a Pablo, pero él no conoce más que lo que hizo.

En la CGT hay varios dirigentes importantes promoviendo alguna forma de reforma laboral ¿qué haría Pablo Moyano cuando, además, hay muchos que pretenden quitarle a Camioneros los privilegios logrados al amparo de los Kirchner y también de Alberto Fernández?

Embed #AHORA



"Hay preocupación por lo que pasa en la actividad de Aguas y Gaseosas, donde los camioneros de Quilmes están saliendo con un cuarto de carga"



Reapareció Pablo Moyano en medio de la interna camionera.#InfoGremiales #periodismosindical pic.twitter.com/23yC3QjcSl — InfoGremiales (@InfoGremiales) November 11, 2025

En un video Pablo envió mensajes:

"Hemos tenido una charla con los compañeros del Centro Logístico Sur. Han venido con mucha preocupación por lo que está pasando en la actividad de Aguas y Gaseosas".

"Me trajeron un informe en el que se ven los camiones de Quilmes saliendo con un cuarto de carga mientras que los de la reventa están explotados con todos los trabajadores en negro contratados por Maxi Carrefour".

"No se quien se ha comprometido con estas empresas para permitir esto, pero desde la Secretaría Adjunta no lo vamos a permitir. Y ojo con querer tocar a un trabajador de los que vino a hablar conmigo porque voy a ser el primero que va a estar a las 6 de la mañana parando la empresa".

"Desde la Secretaría Adjunta nos vamos a poner al frente para recuperar todos los puestos de trabajo que se han perdido este último año".

Pablo tiene su base en el Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, en Esteban Echeverría. La entidad ascendió de la 1ra. C a la B Metropolitana de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que conduce el ex cuñado de Pablo, Claudio Tapia.

moyano fernandez De izq. a der.: Liliana Zulet, Fabiola Yañez, Alberto Fernandez, Hugo Moyano y Jerónimo Moyano.

Liliana Zulet

Hay un problema enorme hoy día para Hugo Moyano: las finanzas de las obras sociales sindicales (la del sindicato de Buenos Aires u OSCHOCA y la de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros). La administración siempre tuvo un rostro: Liliana Zulet, y a ella van los reclamos.

De acuerdo a Clarín -con viejas cuitas con Moyano, desde los días en que los diarios se distribuían en kioscos, no se leían por internet-, "Al 11/11, a su personal -médicos, enfermeros y empleados administrativos, entre otros- solo le pagaron parte del salario. A algunos les dieron $500.000 a cuenta. (...) En la tarde de este martes, en el sanatorio 15 de Diciembre de Avellaneda, Clarín constató el enojo de trabajadores de la salud. Tenían carteles que decían "Zulet paganos el sueldo" y "Zulet no paga". En el único sanatorio donde pagaron el salario completo fue en el Antártida, donde se habían frenado las cirugías. Esa decisión tiene sabor a política: la clínica está ubicada avenida Rivadavia casi Acoyte. Al parecer Moyano y su esposa prefirieron evitar las repercusiones que habría tenido una protesta en esa estratégica esquina porteña."

Otro fragmento: "(...) Se dice que casi a diario las cuentas del gremio son embargadas por decisión judicial para cubrir esos tratamientos que la obra social no atiende. Este escenario provocó una merma en la cantidad de afiliados. Los números de las dos obras sociales están blindados, pero algunos en el gremio calculan que posiblemente OSCHOCA conserve un cuarto de los 200.000 afiliados que supo tener. Es el llamado efecto descreme: los que pueden pagar una mejor cobertura abandonan las de Camioneros. A agosto pasado la obra social de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros le adeudaba a sus prestadores $ 26.617 millones. El gigantesco rojo en las obras sociales es lo que parece haber llevado a Hugo Moyano a firmar lo que se considera una paritaria a la baja. En septiembre tuvieron una suba del 1,2%, en octubre del 1,1%, en noviembre del 1%. Pero en el acuerdo salarial el jefe camionero logró algo clave: que por cada trabajador, las empresas hicieran un aporte extraordinario de $20.000 por trabajador para las obras sociales. (…)".

