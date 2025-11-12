IMÁGENES IMPACTANTES
Avión de Turquía se estrelló en Georgia: el momento en el que se descontroló todo
Un avión militar de Turquía, con 20 personas a bordo, cayó en picada desde el cielo y se estrelló en Georgia. Se investiga un desperfecto técnico (las imágenes del momento)
Las imágenes del momento exacto en el que el avión de carga militar turco pierde el control y cae fuera de control en el municipio de Sighnaghi, Georgia, fueron viralizadas en las últimas horas por los medios de comunicación turcos, quienes informaron que ningún tripulante ha sobrevivido a la colisión.
Se trata de un avión militar de carga C-130 del país miembro de la OTAN, el cual había partido desde Ganja, Azerbaiyán hacia Turquía, hasta que, por un aparente desperfecto técnico, perdió el control y cayó en espiral dejando una estela de humo blanco, según revelan las imágenes, las cuales muestran la separación de la cola y la posible desintegración en el vuelo hasta estrellarse contra el suelo y explotar en la jurisdicción georgiana. No hubo una alerta SOS previa y, por eso, el gobierno turco está investigando el incidente.
“Nuestros heroicos compañeros de armas cayeron en combate el 11 de noviembre de 2025, cuando nuestro avión de carga militar C-130, que había despegado de Azerbaiyán con destino a nuestro país, se estrelló cerca de la frontera entre Georgia y Azerbaiyán”, declaró el ministro de Defensa turco, Yasar Guler, en un mensaje publicado en X, junto con fotografías del personal militar fallecido.
Un avión militar turco colisiona contra el suelo de Georgia
La agencia estatal turca Anadolu citó a la autoridad de aviación georgiana, que dijo que en la jornada del martes perdió contacto con el avión militar de carga C-130 turco, minutos después de que este ingresara en el espacio aéreo de Georgia tras haber despegado de Azerbaiyán.
La aeronave de 57 años de antigüedad se estrelló este martes en suelo georgiano tras perder el control, dejando esparcidos trozos de metal del fuselaje en un monte cubierto de hierba. Los medios de comunicación turcos mostraron ambulancias, camiones del ejército y vehículos del ejército cerca de la zona del impacto, dándole cobertura al accidente aéreo que dejó 20 ciudadanos turcos muertos, todos militares, según lo confirmó el Ministerio de Defensa turco, siendo el accidente militar aéreo más mortífero de Turquía desde 2020.
Por el momento las causas del siniestro aún no han sido esclarecidas. En relación al accidente aéreo, el ministro del Interior georgiano, Gela Geladze, declaró que las autoridades han recuperado hasta el momento los restos de 18 de las víctimas y que continúan con los esfuerzos para localizar a las dos restantes.
La hipótesis del siniestro que dejó 20 militares turcos sin vida
Imágenes que circularon en redes sociales mostraron a la aeronave militar turca desintegrándose en el aire y cayendo en picada envuelta en llamas, hasta impactar en el suelo Georgiano.
Algunos analistas han señalado a la agencia Reuters que las grabaciones e imágenes indican que el avión se desintegró en pleno vuelo, añadiendo que la flota de C-130 de Turquía es antigua y necesita renovación, a pesar de la fiabilidad de la aeronave.
“Las imágenes parecen mostrar la sección de cola separándose en vuelo y combustible saliendo a borbotones de las válvulas de las puntas de las alas, lo que sugiere que la tripulación podría haber estado descargando combustible para un aterrizaje de emergencia”, declaró Jarrod Phillips, exespecialista en C-130 de la Fuerza Aérea de EE. UU.
FlightRadar24 y dos analistas de defensa turcos revelaron que la aeronave siniestrada tenía 57 años y había entrado en servicio en la Fuerza Aérea Turca en 2010.
El mes pasado, el Ministerio de Defensa turco anunció un acuerdo con Reino Unido para la adquisición de 12 aviones C-130J. Según el Ministerio, los aviones serán sometidos a mantenimiento y modernización en Gran Bretaña y posteriormente entrarán en servicio en Turquía.
En tanto, la empresa de defensa estadounidense Lockheed Martin (LMT.N), fabricante del C-130 Hércules, dijo estar comprometida a colaborar con la investigación.
La aeronave en cuestión, un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea turca, es ampliamente utilizado por las fuerzas aéreas de todo el mundo. Es un avión de transporte militar turbohélice de cuatro motores capaz de operar desde pistas no preparadas.
En Turquía se utiliza este tipo de avión para el transporte de personal y la gestión de operaciones logísticas, esto debido a su versátil estructura, que permite el transporte de carga, tropas y equipo, así como misiones de asalto aéreo y reconocimiento, convirtiéndolo en un pilar fundamental del transporte táctico para numerosos ejércitos.
