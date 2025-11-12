Avión de Turquía se estrelló en Georgia: el momento en el que se descontroló todo

imagen" contenteditable="false"> image Avión militar turco cayó en picada y se estrelló contra el suelo | CAPTURA DE PANTALLA

La aeronave de 57 años de antigüedad se estrelló este martes en suelo georgiano tras perder el control, dejando esparcidos trozos de metal del fuselaje en un monte cubierto de hierba. Los medios de comunicación turcos mostraron ambulancias, camiones del ejército y vehículos del ejército cerca de la zona del impacto, dándole cobertura al accidente aéreo que dejó 20 ciudadanos turcos muertos, todos militares, según lo confirmó el Ministerio de Defensa turco, siendo el accidente militar aéreo más mortífero de Turquía desde 2020.

Por el momento las causas del siniestro aún no han sido esclarecidas. En relación al accidente aéreo, el ministro del Interior georgiano, Gela Geladze, declaró que las autoridades han recuperado hasta el momento los restos de 18 de las víctimas y que continúan con los esfuerzos para localizar a las dos restantes.

La hipótesis del siniestro que dejó 20 militares turcos sin vida

Imágenes que circularon en redes sociales mostraron a la aeronave militar turca desintegrándose en el aire y cayendo en picada envuelta en llamas, hasta impactar en el suelo Georgiano.

Algunos analistas han señalado a la agencia Reuters que las grabaciones e imágenes indican que el avión se desintegró en pleno vuelo, añadiendo que la flota de C-130 de Turquía es antigua y necesita renovación, a pesar de la fiabilidad de la aeronave.

“Las imágenes parecen mostrar la sección de cola separándose en vuelo y combustible saliendo a borbotones de las válvulas de las puntas de las alas, lo que sugiere que la tripulación podría haber estado descargando combustible para un aterrizaje de emergencia”, declaró Jarrod Phillips, exespecialista en C-130 de la Fuerza Aérea de EE. UU.

FlightRadar24 y dos analistas de defensa turcos revelaron que la aeronave siniestrada tenía 57 años y había entrado en servicio en la Fuerza Aérea Turca en 2010.

El mes pasado, el Ministerio de Defensa turco anunció un acuerdo con Reino Unido para la adquisición de 12 aviones C-130J. Según el Ministerio, los aviones serán sometidos a mantenimiento y modernización en Gran Bretaña y posteriormente entrarán en servicio en Turquía.

En tanto, la empresa de defensa estadounidense Lockheed Martin (LMT.N), fabricante del C-130 Hércules, dijo estar comprometida a colaborar con la investigación.

La aeronave en cuestión, un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea turca, es ampliamente utilizado por las fuerzas aéreas de todo el mundo. Es un avión de transporte militar turbohélice de cuatro motores capaz de operar desde pistas no preparadas.

En Turquía se utiliza este tipo de avión para el transporte de personal y la gestión de operaciones logísticas, esto debido a su versátil estructura, que permite el transporte de carga, tropas y equipo, así como misiones de asalto aéreo y reconocimiento, convirtiéndolo en un pilar fundamental del transporte táctico para numerosos ejércitos.

