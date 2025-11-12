El Indec de Milei reconoce que más de la mitad de las familias tiene que comprar en cuotas

image Uso de ahorros y venta de pertenencias según el dossier del Indec.

“Para la satisfacción de sus necesidades, y ante la ausencia de nuevos ingresos monetarios –laborales o no laborales– o en especie, los hogares recurren a otras estrategias como complemento. Entre ellas se cuentan las que implican una descapitalización por la venta de pertenencias o el uso de ahorros, los préstamos con entidades bancarias u otros mecanismos informales (familiares, por ejemplo), y la financiación de compras en cuotas o al fiado”, explica el informe del Indec y revela que “el 16,1% de los hogares del estrato de ingreso medio recurrió al uso de ahorros o a la venta de pertenencias como estrategia de manutención”.

Menos ingresos más préstamos

Al reconocer la caída del poder adquisitivo de los hogares, el dossier del Indec detectó un aumento en la toma de préstamos: “A medida que desciende el nivel de ingresos se incrementa la toma de préstamos. En el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares se endeudó y, dentro del estrato de ingreso bajo, lo hizo uno de cada tres”.

En tanto, “cuatro de cada diez hogares utilizaron ahorros o vendieron pertenencias en el primer semestre de 2025. Al igual que en la estrategia de solicitud de préstamos, es más frecuente en los hogares de menores recursos”.

Según la clase social, el endeudamiento es diferente: “En cuanto a la solicitud de préstamos de los hogares, en el estrato de ingreso alto y medio hay una mayor cantidad que se endeuda con entidades bancarias y financieras. Dentro del estrato de ingreso bajo, predomina el endeudamiento informal con familiares o amigos”.

Otro dato que evidencia los problemas en los hogares en la era Milei es el uso de ahorros: “tuvo un incremento entre 2018 y 2020, cuando alcanzó un valor cercano al 35%. A partir de entonces se mantuvo relativamente estable, hasta el primer semestre de 2024, cuando volvió a registrar una suba y llegó al valor máximo de la serie (40,1%)”.

