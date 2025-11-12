ROSARIO. La situación en la conocida fábrica de línea blanca, Electrolux, se vuelve cada vez más complicada. La empresa atraviesa un panorama complejo a partir de la caída libre en las ventas, suspensiones rotativas y competencia desleal de productos importados, poniendo en riesgo a los trabajadores. Se desploma la industria.
Futuro demoledor: Fábrica a media máquina y trabajadores en riesgo
La situación en la fábrica de línea blanca, Electrolux, se torna cada vez más compleja. La empresa extendió suspensiones de 400 empleados hasta fin de año.
Electrolux acordó con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) la extensión de las suspensiones que ya venían aplicándose en su planta rosarina. La medida alcanza a unos 400 trabajadores y se prolongará hasta diciembre, mientras aún no se definió qué ocurrirá a partir de enero del próximo año.
Al respecto, el secretario general de la UOM local, Antonio Donello, explicó acerca de la rotación de los empleados hasta fin de año.
En ese sentido, el dirigente sindical aseguró que este tipo de medidas representa la antesala de una crisis más profunda si no hay un cambio en el rumbo económico. "Hoy hablamos de suspensiones, pero si la situación se agrava, el riesgo de despidos estará sobre la mesa", advirtió.
Fábricas a media máquina
Dentro de ese marco, Donello sostuvo que dicha crisis se debe a partir de dos causas principales. En primer lugar, el desplome del poder adquisitivo de los trabajadores, que limita el consumo interno y frena la demanda de electrodomésticos.
"Nuestros compañeros se endeudan para comer, no van a endeudarse para comprar una heladera o un lavarropas. El mercado interno se está desmoronando", remarcó.
Por su parte, en segundo lugar apuntó contra la liberación de importaciones y la reducción de aranceles que afectaron de manera directa a la producción nacional. "El Gobierno trajo productos hechos afuera, liberó las tasas a la importación y eso nos golpeó de lleno. Se está generando trabajo en otros países mientras nuestras fábricas están a media máquina", lamentó.
La recesión vuelve a golpear la industria rosarina
Con este recuento, la industria metalúrgica rosarina, históricamente vinculada a la producción de línea blanca, enfrenta un contexto complicado y de incertidumbre total.
"Hoy no podemos competir con los productos importados. Los costos internos son altos, los salarios se achataron y no tenemos paritarias actualizadas. Todo eso pone en riesgo cientos de puestos de trabajo", indicó Donello.
En tanto, desde la UOM adelantaron que continuarán siguiendo de cerca la situación y solicitarán encuentros con autoridades nacionales y provinciales para defender la producción local.
"Lo que necesitamos es un plan industrial serio, con reglas claras, protección del empleo argentino y medidas concretas para sostener la demanda. Si no se actúa pronto, el daño será difícil de revertir", cerró el gremialista.
70 años en la Argentina
La firma fue fundada en 1919 en Suecia por Axel Wenner-Gren con la idea de desarrollar productos que no solo fueran funcionales, sino que elevaran la calidad de vida de las personas.
Fernando Novoa es el General Manager de Electrolux Group en Argentina, donde está presente desde hace 70 años. En 1955 inauguraron su primera planta, donde se producían pulidoras de piso y heladeras.
A partir de ese momento, estuvieron siempre en la vida de los argentinos. Actualmente, comercializan una amplia gama de productos que van desde heladeras, cocinas y lavarropas hasta aspiradoras, air fryers y otros.
