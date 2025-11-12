Futuro demoledor: Fábrica a media máquina y trabajadores en riesgo

image Las suspensiones involucran a operarios y personal administrativo.

Fábricas a media máquina

Dentro de ese marco, Donello sostuvo que dicha crisis se debe a partir de dos causas principales. En primer lugar, el desplome del poder adquisitivo de los trabajadores, que limita el consumo interno y frena la demanda de electrodomésticos.

"Nuestros compañeros se endeudan para comer, no van a endeudarse para comprar una heladera o un lavarropas. El mercado interno se está desmoronando", remarcó.

Por su parte, en segundo lugar apuntó contra la liberación de importaciones y la reducción de aranceles que afectaron de manera directa a la producción nacional. "El Gobierno trajo productos hechos afuera, liberó las tasas a la importación y eso nos golpeó de lleno. Se está generando trabajo en otros países mientras nuestras fábricas están a media máquina", lamentó.

La recesión vuelve a golpear la industria rosarina

Con este recuento, la industria metalúrgica rosarina, históricamente vinculada a la producción de línea blanca, enfrenta un contexto complicado y de incertidumbre total.

"Hoy no podemos competir con los productos importados. Los costos internos son altos, los salarios se achataron y no tenemos paritarias actualizadas. Todo eso pone en riesgo cientos de puestos de trabajo", indicó Donello.

En tanto, desde la UOM adelantaron que continuarán siguiendo de cerca la situación y solicitarán encuentros con autoridades nacionales y provinciales para defender la producción local.

"Lo que necesitamos es un plan industrial serio, con reglas claras, protección del empleo argentino y medidas concretas para sostener la demanda. Si no se actúa pronto, el daño será difícil de revertir", cerró el gremialista.

image La crisis de Electrolux se suma a la de otras plantas metalúrgicas y autopartistas de la región, que operan a capacidad reducida o con esquemas de suspensiones.

70 años en la Argentina

La firma fue fundada en 1919 en Suecia por Axel Wenner-Gren con la idea de desarrollar productos que no solo fueran funcionales, sino que elevaran la calidad de vida de las personas.

Fernando Novoa es el General Manager de Electrolux Group en Argentina, donde está presente desde hace 70 años. En 1955 inauguraron su primera planta, donde se producían pulidoras de piso y heladeras.

A partir de ese momento, estuvieron siempre en la vida de los argentinos. Actualmente, comercializan una amplia gama de productos que van desde heladeras, cocinas y lavarropas hasta aspiradoras, air fryers y otros.

