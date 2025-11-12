Domingo Cavallo 'al hueso' contra Luis Caputo: ¿Cómo "asegurar el techo de la banda sin divisas"?

“La idea del anarcocapitalismo es mala”

En el marco del panel “Cómo reformar la economía”, Cavallo advirtió: “Quien vaya a encarar las reformas, lo primero que tiene que describir es el tipo de organización económica al que quiere llegar”.

Luego, apuntó contra la idea del anarcocapitalismo que pregona el presidente Javier Milei: “La idea del anarcocapitalismo es mala. Todos los países del mundo tienen un sector estatal que cumple una serie de funciones y hay que financiarlo. Y, por otro lado, el sector privado tiene que ser realmente privado y funcionar en competencia en una economía abierta”.

domingo cavallo.jpg Domingo Cavallo, muy crítico con la gestión económica de Javier Milei y Luis Caputo.

“La crítica que yo he venido haciendo es que haber controlado los cambios y tener muchas restricciones para las transacciones financieras en dólares, el cepo sobre las personas jurídicas, es un factor limitante muy severo para asegurar la sostenibilidad de un plan de estabilización", destacó el economista.

Y en esa línea, echó por tierra la posibilidad de dolarización de la economía argentina: “No estamos en condiciones de pensar en un sistema totalmente dolarizado, sino bimonetario, que funcione sin restricciones”.

“Tenemos que avanzar en la libertad monetaria, cambiaria y financiera”, reclamó y pidió “cuanto antes, transformar al peso en convertible, no en el sentido de tipo de cambio fijo, sino sin restricciones al sin controles de cambio para que sea realmente convertible, se pueda pasar de pesos a dólares, de dólares a pesos".

