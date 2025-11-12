Quebrada la láctea La Suipachense, cerca de 150 tambos van por Lácteos Verónica

Cecilia sabe que "siendo tambos chicos tenemos que juntarnos más, porque quizá no somos los principales acreedores y tenemos que cobrar la deuda que tienen con nosotros".

El impacto de Lácteos Verónica en el eslabón primario

tambos de santa fe.jpg Nación y Santa Fe anunciaron este martes créditos para los tambos de la provincia, el cual podrá ser pagado con leche de su propia producción.

Según estimaciones, en la zona de Suardi son 80 los tambos afectados, 36 en el área de Lehmann y 35 en la zona de Totoras, Clason y San Genaro. A esto se agregan entre 15 y 20 transportistas de leche, que reciben los pagos pendientes en cuotas aisladas.

Más allá de las instancias legales, lo que buscan es poner voz a los reclamos de deuda, para que logren una reacción en la empresa que está "tirando todo por la borda"...

En mayo, Lácteos Verónica paralizó repentinamente sus tres plantas, sin pagar más de 700 salarios, con un acumulado de cheques rechazados, con ausencia de reacción de los propietarios, y otros. Hubo negociaciones de la provincia de Santa Fe a la Nación y viceversa, pero solo se llegó al limbo.

Sobreviviendo

La empresa logró sobrevivir unos meses, aunque hoy solo trabaja la planta de la localidad de Lehmann con el secado de leche para terceros, siguiendo las sedes de Classon y Suardi en un letargo complejo.

El acuerdo, que está avalado por (Atilra), la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, no le da mucha seguridad a la planta laboral, e incluso en las últimas semanas se viene generando cierto malestar interno para quienes cuestionan los arreglos dados con una perspectiva que vence el 8 de enero próximo, cuando se caiga el convenio. Aunque puede ser renovado, la percepción desde adentro no es buena.

Los salarios se siguen pagando en cuotas semanales, con varios meses de demora. La deuda de aportes existe, aunque se hayan acelerado algunas entregas para conformar a la cúpula del gremio.

La posibles venta de Lácteos Verónica

Algunos comentan que en los últimos días se dio por caída una negociación por una posible venta de la empresa. El motivo es el mismo desde el inicio del conflicto: no existe acuerdo dentro de la familia Espiñeira, la dueña, para encontrarle un horizonte a la láctea y eso es lo que complica encontrar soluciones coherentes.

En este contexto, la materia prima de los tambos de Las Becerras, que corresponden a los mismos dueños de la láctea, se está derivando a otras usinas lácteas. Y esto es lo que más preocupa a trabajadores y a productores que tienen saldos a pagar y con demoras de meses.

