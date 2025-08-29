Gigante de lácteos atraviesa un fuerte conflicto laboral y el futuro es desolador

La organización sindical subrayó que la responsabilidad de la crisis recae de manera exclusiva en la empresa y reclamó una pronta solución que garantice el salario y la seguridad social de todo el personal.

"Después que no digan que el problema son los trabajadores, las trabajadoras o el Sindicato".

La Suipachense no se queda atrás

La Suipachense no es la excepción. La histórica empresa de Suipacha, controlada por el grupo venezolano Maralac, atraviesa una situación límite: despidió empleados, debe meses de sueldos y acumula más de 500 cheques rechazados.

En el pueblo bonaerense, la comunidad salió a la calle tras los 10 despidos recientes y teme que otros 140 trabajadores pierdan su empleo. La planta, que llegó a procesar 250.000 litros diarios de leche, hoy está bloqueada y sin producción.

"No hay nadie que se haga cargo, ni siquiera el nuevo gerente que prometieron nombrar".

Según registros del Banco Central, la compañía arrastra deudas por más de $3.600 millones y compromisos impagos con unos 180 tambos proveedores. Para operar con normalidad, La Suipachense necesitaría unos $3.000 millones mensuales, pero solo recauda $500 millones.

La histórica láctea de Suipacha atraviesa una situación límite: despidió empleados, debe meses de sueldos y acumula 500 cheques rechazados.

