Ya es oficial el pedido de Axel Kicillof a Diego Santilli (con 3 millones de has. bajo el agua)

Santilli dijo que Axel Kicillof “es parte del problema”, tal como dijo Javier Milei.

Kicillof anticipó que “Milei sabe que este gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”.

“En el día de hoy solicité formalmente una reunión al Ministro Diego Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1.000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires“, confirmó Bianco a través de sus redes sociales.

Es un momento complejo para Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con un informe técnico elaborado por Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), 1.404.580 hectáreas hectáreas se encuentran comprometidas por la inundación en el centro bonaerense.

Y más de 3 millones presentan dificultades para su trabajo por falta de piso o imposibilidad de acceso.

Los distritos más afectados son Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, 9 de Julio, Lincoln, Pehuajó y General Alvear.

Según la Resolución 1776/25 del Ministerio de Economía, las autoridades decidieron ratificar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué. La medida rige para el periodo que va desde el 1º de septiembre de este año hasta el 28/02/2026. Ahora, los productores alcanzados por la iniciativa podrán acceder a exenciones impositivas y créditos bancarios.

En rigor, se trata de una prórroga de la emergencia que se había declarado en esos 4distritos. Originalmente, la medida duraba hasta septiembre, pero considerando que la situación hídrica no mejoró las autoridades de la provincia de Buenos Aires decidieron extenderla hasta el año que viene.

Carbap le reclama a Kicillof la ausencia de obras, que es lo que le reclama Kicillof a Nación:

“Esta falta de obras hídricas no solo afecta la producción, sino que golpea de lleno a las familias rurales. Hay parajes completamente aislados, donde los chicos no pueden concurrir a la escuela, donde una ambulancia no puede llegar si alguien se enferma. Y donde trasladarse hasta un pueblo se convierte en una odisea”.

Hay otro problema: Durante su paso por 9 de Julio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (no es el mejor momento de Santilli y Bullrich), se refirió al envío de maquinaria para los municipios de Carlos Casares, General Viamonte, Lincoln y Bragado (además del propio 9 de Julio), y al armado de un fondo de $1.900 millones que el Estado Nacional aportará a la emergencia.

