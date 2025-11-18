Los alimentos ultraprocesados aumentan el riesgo de que salga algo alarmante en el colon

En promedio, las voluntarias comieron 5,7 porciones de alimentos ultraprocesados por día, equivalente al 35 % de sus calorías diarias totales.

Pólipos en el colon y cáncer: Evita este alimento cuanto antes

Los resultados mostraron que, quienes consumían más alimentos ultraprocesados tuvieron un riesgo 45 % mayor de desarrollar adenomas (pólipos de colon), en comparación con las participantes que consumían menos de estos alimentos.

Los adenomas pueden conducir al cáncer colorrectal de inicio temprano.

De acuerdo con el estudio, el riesgo se consideró mayor al consumir un promedio de 10 porciones diarias de alimentos ultraprocesados.

alimentos comida chatarra ultraprocesados master1305.jpg Los alimentos ultraprocesados también aumentan el riesgo de diabetes, demencia, obesidad, y otras afecciones.

"Nuestros hallazgos respaldan la importancia de reducir el consumo de alimentos ultraprocesados como estrategia para mitigar la creciente incidencia de cáncer colorrectal de inicio temprano", afirmó el autor principal, Andrew Chan, gastroenterólogo del Instituto Oncológico Mass General Brigham y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard.

Y siguió: "El aumento del riesgo parece ser bastante lineal, lo que significa que cuanto mayor sea la ingesta de alimentos ultraprocesados, mayor será la probabilidad de desarrollar pólipos de colon".

De hecho, cuando se tomaron en cuenta otros factores de riesgo, como el índice de masa corporal, la diabetes tipo 2 y la baja ingesta de fibra, "la asociación con los alimentos ultraprocesados se mantuvo", afirmó.

Los científicos creen que, si bien la dieta no explica por completo la alta incidencia de cáncer colorrectal en jóvenes, estos hallazgos podrían dar una pista sobre el aumento de casos de esta enfermedad en menores de 50 años.

Los resultados aparecen en JAMA Oncology.

Síntomas de cáncer colorrectal

Siempre que se habla del cáncer colorrectal es importante recordar los síntomas de advertencia. Estos son los que detalla la Sociedad Americana del Cáncer:

Cambio en los hábitos de evacuación, tal como diarrea, estreñimiento o estrechamiento de las heces que dura varios días

Sensación de tener que ir al baño a evacuar (mover el vientre) y que no desaparece después de haber evacuado una vez

Sangrado rectal con sangre roja brillante

Sangre en las heces, lo cual podría causar que las heces tengan un color café oscuro o negro

Cólicos (calambres musculares) o dolor abdominal (del vientre)

Debilidad y cansancio

Pérdida inexplicable de peso

