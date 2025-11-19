427 a 1 en la Cámara Baja, y unanimidad en el Senado: Castigo a Donald Trump

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/1990909026679529766?s=20&partner=&hide_thread=false Trump carga contra una periodista



El presidente de EE.UU. pidió revocar la licencia de transmisión al canal al que pertenece la periodista.https://t.co/Clqqt7528U pic.twitter.com/MuWLlfx248 — RT en Español (@ActualidadRT) November 18, 2025

El Senado

Horas más tarde, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), propuso que la medida se aprobara por unanimidad una vez que se transmitiera desde la Cámara. Ningún senador se opuso, lo que encaminó el proyecto de ley a ser enviado directamente al escritorio de Trump.

Las sobrevivientes de Epstein y sus aliadas en el Congreso lucharon “con gran tenacidad contra las personas más poderosas del mundo, incluso contra el presidente de Estados Unidos, para que esta votación se llevara a cabo hoy”, declaró la representante Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia), a quien Trump tildó de traidora por su insistencia en la publicación de los archivos. “Estas sobrevivientes merecen total transparencia. Cada documento, cada verdad, cada nombre”, afirmó.

Trump criticó duramente la iniciativa, afirmando que era impulsada por los demócratas y diseñada para avergonzar a los republicanos y desviar la atención de los logros políticos del Partido Republicano. Sin embargo, cuando se hizo evidente que decenas de republicanos probablemente romperían filas y apoyarían la medida para obligar al Departamento de Justicia a divulgar documentos, cambió de opinión . En los últimos días, declaró que apoyaba la aprobación del proyecto de ley y que lo promulgaría si llegaba a su despacho, aunque continuó calificándolo de «farsa».

Los comentarios de Trump allanaron el camino para que casi todos los republicanos votaran a favor de la medida, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), quien había criticado la iniciativa y a los disidentes del Partido Republicano. Johnson destacó los avances del Comité de Supervisión de la Cámara en la divulgación de documentos del patrimonio de Epstein y expresó su esperanza de que el Senado introdujera cambios relacionados con la privacidad y otros asuntos que consideró cruciales. El Senado no presentó enmiendas.

“No me importa cuándo el Senado apruebe el proyecto de ley de la Cámara de Representantes, ya sea esta noche o en algún otro momento en el futuro cercano, simplemente no quiero que los republicanos pierdan de vista todas las victorias que hemos obtenido”, dijo Trump en las redes sociales el martes por la noche.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."

El hijo de Pappo, condenado por golpear y aterrorizar a su ex

Marcelo Tinelli no emboca una: ¿Carnaval le baja la persiana?

La película de 1 hora y 45 que la crítica recomienda sin dudar