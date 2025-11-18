urgente24
MADRE E HIJO

Condena firme para exempleados de AFIP que 'coimeaban' por monotributo

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por "extemporáneo" el recurso de queja que presentó la defensa de los ex Afip

18 de noviembre de 2025 - 21:44
El objetivo era limpiar a contribuyentes que tenía imposibilitado mantener el monotributo activo

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a dos exempleados de AFIP, una mujer y su hijo, que cobraban coimas para cambiar registros de contribuyentes tenían alguna clase de deuda con el fisco nacional.

Cómo era la maniobra

Entre el año 2007 y hasta 2015, Mirta Susana Caballero, agente de AFIP (Agencia San Juan) mientras cumplía funciones en el área de Servicios al Contribuyente tomó contacto, en al menos dos ocasiones, con contribuyentes inscriptos en el Régimen de Monotributo para ofrecérseles, a cambio de sumas de dinero, regularizar su situación fiscal, así podían mantener sus contratos con el Estado Provincial.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó a la mujer a un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública, mientras que a su hijo la condena impartida fue de un año.

La sentencia detalló que un testigo contó que, por varios años, acudió a Mirta Susana Caballero a los efectos para trámites relativos al monotributo que precisaba renovar para su contrato laboral.

Aumenta el Monotributo desde el 1ro de enero de 2018
Manos oscuras para reactivar monotributos a cambio de alguna asistencia pecuniaria

Otra mujer describió su caso

La relatora fue atendida por Caballero, quien coordinó una reunión previa a la gestión. "En otra oportunidad fue su hijo" quien la atendió. Dijo la afectada.

Una funcionaria de AFIP afirmó en el juicio que

Le había llegado de parte de algunos compañeros de trabajo que la Sra. Caballero atendía a personas por trámites que no le fueron asignados en relación al trabajo que ella debía hacer, un par de contribuyentes les comentaron a otros compañeros de AFIP que buscaban a Caballero porque ella les hacia un trámite

