Condena firme para exempleados de AFIP que 'coimeaban' por monotributo

Una funcionaria de AFIP afirmó en el juicio que

Le había llegado de parte de algunos compañeros de trabajo que la Sra. Caballero atendía a personas por trámites que no le fueron asignados en relación al trabajo que ella debía hacer, un par de contribuyentes les comentaron a otros compañeros de AFIP que buscaban a Caballero porque ella les hacia un trámite Le había llegado de parte de algunos compañeros de trabajo que la Sra. Caballero atendía a personas por trámites que no le fueron asignados en relación al trabajo que ella debía hacer, un par de contribuyentes les comentaron a otros compañeros de AFIP que buscaban a Caballero porque ella les hacia un trámite

Más noticias en Urgente24

Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos

Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores

Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento

Banco Nación pagó la fiesta de Tini: La motosierra no llegó hasta ahí

Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)