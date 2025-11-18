La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a dos exempleados de AFIP, una mujer y su hijo, que cobraban coimas para cambiar registros de contribuyentes tenían alguna clase de deuda con el fisco nacional.
MADRE E HIJO
Condena firme para exempleados de AFIP que 'coimeaban' por monotributo
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por "extemporáneo" el recurso de queja que presentó la defensa de los ex Afip
Cómo era la maniobra
Entre el año 2007 y hasta 2015, Mirta Susana Caballero, agente de AFIP (Agencia San Juan) mientras cumplía funciones en el área de Servicios al Contribuyente tomó contacto, en al menos dos ocasiones, con contribuyentes inscriptos en el Régimen de Monotributo para ofrecérseles, a cambio de sumas de dinero, regularizar su situación fiscal, así podían mantener sus contratos con el Estado Provincial.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó a la mujer a un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública, mientras que a su hijo la condena impartida fue de un año.
La sentencia detalló que un testigo contó que, por varios años, acudió a Mirta Susana Caballero a los efectos para trámites relativos al monotributo que precisaba renovar para su contrato laboral.
Otra mujer describió su caso
La relatora fue atendida por Caballero, quien coordinó una reunión previa a la gestión. "En otra oportunidad fue su hijo" quien la atendió. Dijo la afectada.
Una funcionaria de AFIP afirmó en el juicio que
Más noticias en Urgente24
Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos
Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores
Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento
Banco Nación pagó la fiesta de Tini: La motosierra no llegó hasta ahí
Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)