Arabia Saudita y Estados Unidos dieron hoy, 18/11, un paso decisivo para profundizar su alianza estratégica al firmar una serie de “acuerdos bilaterales históricos” durante una cumbre en la Casa Blanca entre el príncipe heredero Mohammed bin Salman y el presidente estadounidense, Donald Trump.
Arabia Saudita prometió inversiones por US$ 1 billón en Estados Unidos, y ¿hay acuerdo nuclear?
Arabia Saudita promete inversiones por un billón de dólares en Estados Unidos, se lleva F-35 "similares" a los de Israel y cierran acuerdos de todo tipo.
El encuentro, que incluyó compromisos en defensa, inversiones y cooperación nuclear civil, marca uno de los acercamientos más significativos entre ambos países en los últimos años.
La embajadora sauidta en Washington, la princesa Reema bin Bandar, confirmó la magnitud de los anuncios a través de una publicación en X, donde calificó el día como “significativo” para las relaciones entre Riad y Washington. Según la diplomática, los acuerdos impulsarán la inversión en ambos países, crearán puestos de trabajo tanto para saudíes como para estadounidenses y reforzarán el compromiso compartido con la seguridad regional y global.
El encuentro comenzó por la mañana en la Casa Blanca, donde el príncipe heredero comunicó frente a las cámaras que Arabia Saudita elevará sus inversiones en Estados Unidos de la promesa de US$ 600 mil millones hasta alcanzar el billón de dólares. A lo cual, Trump sorprendido respondió: "¿en serio?".
El anuncio consolida la estrategia saudita de diversificar su cartera global y fortalecer su presencia en sectores clave como tecnología, infraestructura, energía limpia e inteligencia artificial en territorio estadounidense.
El dilema de los aviones F-35 y la relación de Estados Unidos con Israel
El presidente Trump confirmó uno de los puntos más sensibles del nuevo entendimiento bilateral. Arabia Saudita adquirirá aviones de combate F-35, el modelo más avanzado del arsenal estadounidense y un sistema de armas cuya comercialización ha sido históricamente limitada.
Trump aseguró que los F-35 serán “bastante similares” a los que opera Israel, un matiz significativo dadas las implicaciones estratégicas que ese avión de quinta generación tiene en el equilibrio militar regional, y que había generado preocupación en los altos mandos israelíes.
Además, el mandatario estadounidense anunció la concreción de un nuevo acuerdo de defensa entre ambos países. Si bien no se hicieron públicos todos los detalles, funcionarios allegados a la negociación señalaron a Alarabiya que el pacto profundiza la cooperación en seguridad, moderniza los mecanismos de defensa conjunta y formaliza garantías adicionales frente a amenazas emergentes en Medio Oriente. En mayo pasado, ambos países habían firmado un acuerdo de cooperación armamentística por valor de US$ 142.000 millones.
Para Arabia Saudita, este tipo de respaldo estadounidense se ha vuelto una prioridad dada la escalada regional y la creciente competencia geopolítica con Irán, que incide en facciones de Yemen, frontera sur de Arabia.
¿Coperación nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita?
Otro de los puntos clave de la cumbre fue la posibilidad de un acuerdo nuclear civil. Trump sostuvo que ve posible avanzar hacia un marco de cooperación nuclear que permitiría a Arabia Saudita desarrollar tecnología atómica con fines energéticos.
Este tipo de acuerdo —regulado estrictamente por la legislación estadounidense— podría incluir desde transferencia de conocimientos hasta participación de empresas estadounidenses en la construcción de futuras instalaciones nucleares saudíes.
El relanzamiento de la relación bilateral llega en un momento en que Arabia Saudita acelera las transformaciones económicas de su programa Visión 2030 y en que Estados Unidos busca reordenar sus alianzas globales. Para ambos gobiernos, los acuerdos firmados consolidan un eje estratégico en un entorno internacional marcado por tensiones crecientes y competencia tecnológica.
Más allá de los acuerdos económicos, la reunión también dejó algunos datos llamativos, como las felicitaciones del presidente Donald Trump al principe saudita por su defensa de los derechos humanos (tema muy cuestionado por organizaciones civiles e internacionales). También exclamó que Mohammed bin Salman no sabía nada del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggien, que tuvo lugar en el consulado saudita de Estambul en 2018. En aquel entonces, la CIA había concluído que el príncipe dio el aval para capturarlo o matarlo.
La visita oficial concluirá esta noche luego de una cena de gala que ofrecerá el mandatario estadounidense con su esposa. Se estima que en las próximas horas se conozcan más detalles de los acuerdos firmados por ambos países.
