Arabia Saudita prometió inversiones por US$ 1 billón en Estados Unidos, y ¿hay acuerdo nuclear?

El dilema de los aviones F-35 y la relación de Estados Unidos con Israel

El presidente Trump confirmó uno de los puntos más sensibles del nuevo entendimiento bilateral. Arabia Saudita adquirirá aviones de combate F-35, el modelo más avanzado del arsenal estadounidense y un sistema de armas cuya comercialización ha sido históricamente limitada.

Trump aseguró que los F-35 serán “bastante similares” a los que opera Israel, un matiz significativo dadas las implicaciones estratégicas que ese avión de quinta generación tiene en el equilibrio militar regional, y que había generado preocupación en los altos mandos israelíes.

image Reunión bilateral entre Arabia Saudita y Estados Unidos en la Casa Blanca.

Además, el mandatario estadounidense anunció la concreción de un nuevo acuerdo de defensa entre ambos países. Si bien no se hicieron públicos todos los detalles, funcionarios allegados a la negociación señalaron a Alarabiya que el pacto profundiza la cooperación en seguridad, moderniza los mecanismos de defensa conjunta y formaliza garantías adicionales frente a amenazas emergentes en Medio Oriente. En mayo pasado, ambos países habían firmado un acuerdo de cooperación armamentística por valor de US$ 142.000 millones.

Para Arabia Saudita, este tipo de respaldo estadounidense se ha vuelto una prioridad dada la escalada regional y la creciente competencia geopolítica con Irán, que incide en facciones de Yemen, frontera sur de Arabia.

¿Coperación nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita?

Otro de los puntos clave de la cumbre fue la posibilidad de un acuerdo nuclear civil. Trump sostuvo que ve posible avanzar hacia un marco de cooperación nuclear que permitiría a Arabia Saudita desarrollar tecnología atómica con fines energéticos.

Este tipo de acuerdo —regulado estrictamente por la legislación estadounidense— podría incluir desde transferencia de conocimientos hasta participación de empresas estadounidenses en la construcción de futuras instalaciones nucleares saudíes.

El relanzamiento de la relación bilateral llega en un momento en que Arabia Saudita acelera las transformaciones económicas de su programa Visión 2030 y en que Estados Unidos busca reordenar sus alianzas globales. Para ambos gobiernos, los acuerdos firmados consolidan un eje estratégico en un entorno internacional marcado por tensiones crecientes y competencia tecnológica.

Más allá de los acuerdos económicos, la reunión también dejó algunos datos llamativos, como las felicitaciones del presidente Donald Trump al principe saudita por su defensa de los derechos humanos (tema muy cuestionado por organizaciones civiles e internacionales). También exclamó que Mohammed bin Salman no sabía nada del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggien, que tuvo lugar en el consulado saudita de Estambul en 2018. En aquel entonces, la CIA había concluído que el príncipe dio el aval para capturarlo o matarlo.

La visita oficial concluirá esta noche luego de una cena de gala que ofrecerá el mandatario estadounidense con su esposa. Se estima que en las próximas horas se conozcan más detalles de los acuerdos firmados por ambos países.

Más noticias en Urgente24

Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos

Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores

Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento

Banco Nación pagó la fiesta de Tini: La motosierra no llegó hasta ahí

Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)