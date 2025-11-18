Sacude todo: El video del momento exacto de la explosión en Ezeiza que dejó 24 heridos

Las empresas más afectadas fueron Logischem (donde se inició el fuego), Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío y Aditivos Alimentarios. Más de 380 bomberos trabajaron durante 48 horas para controlar el incendio que arrasó con galpones completos.

La Justicia busca respuestas

La fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, espera las grabaciones de las cámaras internas de Logischem para avanzar en la investigación. La Policía Ecológica Bonaerense encontró presencia de fósforo, un elemento autoinflamable, por la rotura de un barril en el depósito químico.

image

El presidente de la Unión Industrial de Ezeiza, Roberto Weiss, alertó sobre el impacto económico: "Hay cuatro empresas con pérdidas totales, más de 200 puestos de trabajo directos y otros 200 indirectos comprometidos". Las pérdidas son multimillonarias y todavía no hay hipótesis firme sobre el origen del siniestro.

El 17 de noviembre varias empresas retomaron actividades con estrictos controles de tránsito. Mientras tanto, los peritajes continúan para determinar qué provocó esta explosión que dejó una marca imborrable en Ezeiza.

