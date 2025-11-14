Hace algunos días el expresidente Alberto Fernández contó que el polémico video que se filtró en 2024 que protagonizó con Tamara Pettinato desde la Casa Rosada tenía como destinatario al periodista Ernesto Tenembaum al ser invitado en el canal de streaming Blender.
QUÉ DIJO
Tamara Pettinato opinó tras las declaraciones de Alberto Fernández y reavivó rumores de romance
Luego de regresar de sus vacaciones, Tamara Pettinato se refirió a los dichos del expresidente sobre las polémicas imágenes que se filtraron en 2024.
Desde LAM fueron en busca de la palabra de la conductora quien durante las declaraciones del exmandatario nacional se encontraba de vacaciones aunque confesó que estaba al tanto de lo que había dicho. "Me pareció bien", confesó.
"Lo que yo dije y lo reitero es que yo no voy a dar explicaciones de un video que era privado y que decidieron filtrar", aclaró tajante. "Yo no siento la necesidad de dar esas explicaciones", expresó de forma determinante.
Asimismo, posteriormente le comentó a la movilera del ciclo televisivo que se emite por la pantalla de América TV: "Somos amigos y nos queremos mucho. O sea, tuvimos lo que se vio ahí. Ese boludeo y todo, es lo que fue". "No voy a hacer una crítica de él, ni nada", sumó posteriormente dejando en claro que en la actualidad sigue manteniendo una buena relación con el exfuncionario.
Tamara Pettinato rompió el silencio tras ser indicada como reemplazante de Beto Casella
Si bien al parecer todo parece indicar que quien será la reemplazante de Beto Casella cuando abandone El Nueve para llegar a América TV será Edith Hermida, lo cierto es que había un fuerte rumor que señalaba a Tamara Pettinato como la elegida para ocupar ese lugar.
Es por eso que al respecto, la comunicadora se medió en sus declaraciones y evitó la polémica en diálogo con Puro show: "No voy a contestar nada de eso. No voy a entrar en polémica".
Asimismo, el cronista que estuvo a cargo de la entrevista no dejó pasar el hecho de que lo dijera sonrientemente y por eso indicó: "Tu sonrisa me dice algo".
No obstante, la entrevistada volvió a poner paños fríos y apeló a la ironía: "Estoy muy alegre, es un día muy alegre".
