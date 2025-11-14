Tamara Pettinato opinó tras las declaraciones de Alberto Fernández y reavivó rumores de romance

Tamara Pettinato rompió el silencio tras ser indicada como reemplazante de Beto Casella

Si bien al parecer todo parece indicar que quien será la reemplazante de Beto Casella cuando abandone El Nueve para llegar a América TV será Edith Hermida, lo cierto es que había un fuerte rumor que señalaba a Tamara Pettinato como la elegida para ocupar ese lugar.

Es por eso que al respecto, la comunicadora se medió en sus declaraciones y evitó la polémica en diálogo con Puro show: "No voy a contestar nada de eso. No voy a entrar en polémica".

Asimismo, el cronista que estuvo a cargo de la entrevista no dejó pasar el hecho de que lo dijera sonrientemente y por eso indicó: "Tu sonrisa me dice algo".

No obstante, la entrevistada volvió a poner paños fríos y apeló a la ironía: "Estoy muy alegre, es un día muy alegre".

