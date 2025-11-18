Por la corrupción, Sudamérica gira hacia la derecha (por ahora sin opciones)

Ahora Kast capitaliza la indignación por las fronteras porosas de Chile y un sistema económico que se percibe como favorable a las élites del país.

“Quieren que el modelo económico funcione para ellos”, dijo Patricio Navia, politólogo de la Universidad de Nueva York. “Y creo que ese es el mensaje que recibimos elección tras elección en América Latina”.

NOBOA.png Daniel Noboa en Ecuador tiene su primera señal de alerta

Ecuador

Una ola de descontento con el gobierno actual explica en parte el giro a la derecha, pero, como demostraron los recientes acontecimientos en Ecuador, el sentir del electorado puede cambiar de dirección.

El domingo, los votantes rechazaron el referéndum del recién reelegido presidente Daniel Noboa , que permitía la instalación de bases militares estadounidenses en territorio ecuatoriano. El resultado se interpretó ampliamente como un rechazo a su intento de consolidar el poder y aumentar los precios de los combustibles.

donald trump Donald Trump aparece como el líder más influyente en la región

Influencia de USA

La reconfiguración se desarrolla a medida que Estados Unidos reafirma su influencia en América Latina, desde el bombardeo de supuestos barcos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela y Colombia, ambos países liderados por izquierdistas, hasta un salvavidas de US$20.000 millones de dólares del Tesoro estadounidense para Argentina, cuyo líder es un habitual en la órbita de Trump.

Vendrá: Colombia, Perú y Brasil

Con más elecciones el próximo año en Colombia, Perú y Brasil, los aspirantes a la presidencia toman nota. Candidatos conservadores como el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, alias Porky, perfeccionan plataformas políticas que se oponen al crimen, al estatismo y son favorables a Estados Unidos, con la esperanza de obtener el apoyo de Trump y lograr acuerdos comerciales.

El apoyo incondicional de la Casa Blanca a Milei envió un mensaje a los países vecinos: una alianza con Trump conlleva beneficios económicos.

Edición del material compuesto para la agencia Bloomberg por Matthew Malinowski, Antonia Mufarech, Patrick Gillespie y Stephen Wicary

