Senado: Los libertarios ya hablan de un "riesgo país a 300 en enero"

“Yo nunca tuve diferencias, me echó el Gordo Dan por un tuit, pero ya es una etapa superada, no siento rencores ni nada porque siempre el objetivo y las ideas están claras”, resumió Paoltroni este lunes.

El Senado y el Riesgo País a 300

En declaraciones hoy (17/11) a radio Rivadavia, Francisco Paoltroni habló del tratamiento en el Senado de los proyectos de “Presupuesto 2026, modernización laboral, y la derogación de la ley de Glaciares” en el marco de las sesiones extraordinarias.

“Este paquete (de leyes) va a causar una caída mayor del riesgo país, podemos tener 400 o 300 puntos para enero, y eso hace que se vuelva a tener acceso al crédito, abre la posibilidad de crédito para las provincias, para las pymes, para las familias”, aseguró el legislador formoseño.

En cuanto a la necesidad de buscar aliados en el Congreso para lograr la sanción de las normas impulsadas por el Gobierno ya que LLA no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras a pesar de la victoria electoral de octubre, Paoltroni descartó negociaciones con el kirchnerismo sobre una posible ampliación de la Corte Suprema que incluya a la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti como nuevo miembro del máximo tribunal de la Nación, acerca de lo cual el senador apuntó: “no creo que se necesite acordar nada con Cristina Kirchner”.

“Su único mérito es haber tomado una escuela secundaria los 17 años” dijo el senador sobre Fernández Sagasti y añadió que “no tiene ni la idoneidad ni la preparación para ser juez de la Corte Suprema”.

“De los 28 senadores que hay en Unión por la Patria no todos responden al liderazgo de esta persona, que está condenada y viene en caída libre, y que ha cometido muchísimos errores, empezando por la gran trama de corrupción y robo a todos los argentinos”, concluyó.

