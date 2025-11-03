OpenAI y Amazon cerraron un acuerdo clave por US$ 38.000 millones

Durante este año, OpenAI cerró acuerdos multimillonarios con Nvidia, AMD, Oracle, Broadcom, Google y Samsung, todos estructurados en pagos escalonados conforme se entregan nuevas capacidades informáticas.

Estos contratos, diseñados por un pequeño grupo interno dentro de la empresa con mínima intervención de asesores externos, consolidan a OpenAI como el eje central de una red global de infraestructura tecnológica para la IA.

Sam Altman señaló que la compañía busca desarrollar centros de datos a un ritmo sin precedentes, con el objetivo de poder añadir 1 gigavatio de nueva capacidad energética por semana a partir de 2030 —una cifra comparable a la producción de una planta nuclear—.

Sin embargo, diversos analistas ya expresaron sus dudas sobre la viabilidad técnica y financiera de alcanzar esa meta.

image La carrera por la inteligencia artificial está en pleno auge.

Pese a su rápido crecimiento, OpenAI continúa registrando pérdidas. Según las últimas cifras divulgadas por Microsoft, la empresa habría perdido cerca de US$ 12.000 millones en el último trimestre, impulsada por el elevado costo de su infraestructura.

No obstante, los ingresos anualizados de la compañía ya alcanzan los US$ 13.000 millones, y Altman proyecta que podrían llegar a US$ 100.000 millones en 2027.

En una entrevista reciente, Altman defendió la estrategia de expansión agresiva de OpenAI, asegurando que la compañía “está apostando al futuro”. Según el ejecutivo, la meta es consolidarse no solo como el líder en modelos de lenguaje como ChatGPT, sino también como “una de las principales nubes de IA del mundo”, además de desarrollar dispositivos de consumo y herramientas científicas automatizadas que generen un enorme valor económico.

La empresa completó recientemente una reestructuración interna que permitió a los inversores adquirir participación directa y abrió la puerta a una eventual salida a bolsa. En paralelo, OpenAI modificó el contrato que otorgaba a Microsoft derechos preferenciales sobre futuros acuerdos en la nube, despejando así el camino para su alianza con AWS.

