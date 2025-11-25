El CEO de OpenAI se unió al diseñador del iPhone para el ChatGPT físico definitivo

image Lo único que se sabe es que será más tranquilo que el iPhone. Quizás, en tiempos de hiperestimulación, ese sea el futuro.

El lanzamiento está previsto para dentro de dos años o menos, según confirmó Ive. Mientras tanto, gigantes como Amazon, Google y Meta observan con atención, sabiendo que si OpenAI —dueña del chatbot más popular del mundo, ChatGPT— logra conectar con los usuarios, podría redefinir toda la industria del hardware inteligente y poner en jaque a Apple, que viene postergando mejoras en Siri hasta 2026.

Las teorías principales:

1. Un bolígrafo inteligente (smart pen)

Esta es una de las teorías más fuertes. Un experto en tecnología sugirió que el dispositivo podría tener forma de bolígrafo con un proyector en la parte superior capaz de proyectar imágenes sobre superficies duras, mientras que el clip del bolígrafo podría albergar un micrófono y potencialmente una cámara para escanear texto y tener conciencia del entorno.

Por qué tiene sentido:

Jony Ive es coleccionista de bolígrafos vintage y fue clave en el diseño del Apple Pencil

Altman comunicó al personal que el dispositivo estaría diseñado para caber en un bolsillo o descansar sobre un escritorio

Coincide con la descripción de "tamaño de palma de la mano" sin pantalla

Embed - In conversation: OpenAI's Sam Altman and LoveFrom's Jony Ive with Laurene Powell Jobs | #ECDemoDay

2. Algo parecido al iPod Shuffle

Se especula que podría parecerse a un iPod Shuffle conectado a un cordón para llevarlo alrededor del cuello y facilitar el uso sin manos, aunque esto no está confirmado.

3. Un "tercer dispositivo central"

La descripción oficial habla de un dispositivo portátil sin pantalla construido alrededor del concepto de inteligencia ambiental, equipado con múltiples cámaras y micrófonos que proporcionan conciencia espacial TechSpot. Sería algo que no reemplaza tu teléfono ni tu laptop, sino que convive con ellos.

4. Dispositivo con proyector integrado

Algunos reportes sugieren que podría usar un pequeño proyector para mostrar información en superficies cercanas en lugar de depender de una pantalla incorporada.

