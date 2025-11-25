Sam Altman sorprendió al mundo tech con una declaración insólita: el dispositivo de inteligencia artificial que desarrolla OpenAI junto a Jony Ive tiene un diseño tan irresistible que "da ganas de lamerlo o morderlo". ¿Qué será esto? ¿Un nuevo ChatGPT físico?
"QUERRÁS LAMERLO"
El CEO de OpenAI se unió al diseñador del iPhone para el ChatGPT físico definitivo
El CEO de OpenAI confesó que el prototipo definitivo despertó en él impulsos gastronómicos. El misterioso hardware promete revolucionar la IA.
¿Qué le pasa a Sam Altman por la cabeza? OpenAI y su futuro
En una charla durante el Demo Day 2025 de Emerson Collective, Altman reveló que finalmente lograron ese punto mágico. "Había un prototipo anterior que nos entusiasmaba bastante, pero no tenía ganas de agarrarlo y morderlo", confesó el CEO. "Pero finalmente lo logramos, de repente". Aunque aclaró que no mordió realmente el aparato, la anécdota desnuda el nivel de obsesión con el que trabajan en este proyecto ultrasecreto.
El dispositivo, desarrollado por io (la startup de Ive que OpenAI adquirió por 6.400 millones de dólares en mayo), promete ser del tamaño de un smartphone pero sin pantallas. Funcionará con cámaras, micrófono y altavoz, estará "siempre activo" y construirá su propia memoria sin necesidad de palabras de activación.
De Times Square a una cabaña en las montañas
Altman describió la experiencia de uso como radicalmente diferente a la de los smartphones actuales. "Podés optar por una atmósfera que no sea como caminar por Times Square y chocar con todo tipo de objetos compitiendo por tu atención", explicó. "Sino como estar sentado en una cabaña preciosa junto a un lago en las montañas, simplemente disfrutando de la paz y la tranquilidad".
El lanzamiento está previsto para dentro de dos años o menos, según confirmó Ive. Mientras tanto, gigantes como Amazon, Google y Meta observan con atención, sabiendo que si OpenAI —dueña del chatbot más popular del mundo, ChatGPT— logra conectar con los usuarios, podría redefinir toda la industria del hardware inteligente y poner en jaque a Apple, que viene postergando mejoras en Siri hasta 2026.
Las teorías principales:
1. Un bolígrafo inteligente (smart pen)
Esta es una de las teorías más fuertes. Un experto en tecnología sugirió que el dispositivo podría tener forma de bolígrafo con un proyector en la parte superior capaz de proyectar imágenes sobre superficies duras, mientras que el clip del bolígrafo podría albergar un micrófono y potencialmente una cámara para escanear texto y tener conciencia del entorno.
Por qué tiene sentido:
- Jony Ive es coleccionista de bolígrafos vintage y fue clave en el diseño del Apple Pencil
- Altman comunicó al personal que el dispositivo estaría diseñado para caber en un bolsillo o descansar sobre un escritorio
- Coincide con la descripción de "tamaño de palma de la mano" sin pantalla
2. Algo parecido al iPod Shuffle
Se especula que podría parecerse a un iPod Shuffle conectado a un cordón para llevarlo alrededor del cuello y facilitar el uso sin manos, aunque esto no está confirmado.
3. Un "tercer dispositivo central"
La descripción oficial habla de un dispositivo portátil sin pantalla construido alrededor del concepto de inteligencia ambiental, equipado con múltiples cámaras y micrófonos que proporcionan conciencia espacial TechSpot. Sería algo que no reemplaza tu teléfono ni tu laptop, sino que convive con ellos.
4. Dispositivo con proyector integrado
Algunos reportes sugieren que podría usar un pequeño proyector para mostrar información en superficies cercanas en lugar de depender de una pantalla incorporada.
------------------------------------------------------------------------------------------
