Donald Trump le da un ultimátum a Nicolás Maduro: Cooperación o "muerte y bombardeo"

Estados Unidos despliega un EA-18G Growler en el Caribe y Donald Trump le advierte a Nicolás Maduro que debe abandonar el poder o al menos cooperar para desarticular los cárteles de drogas si no quiere ser bombardeado o asesinado. El VIVO sobre el ultimátum estadounidense al gobierno de Venezuela.

25 de noviembre de 2025 - 09:59

EN VIVO

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió en las últimas horas que conversará con su par venezolano, Nicolás Maduro, para decirle algo "muy específico", lo que, según funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, se relaciona con hacerle llegar un ultimátum para que se retire del poder o cooopere con Washington en desarticular los cárteles si pretende que Venezuela no sea bombardeada.

En tanto, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tildó de "absoluta patraña" la designación por parte de EE.UU. al Cártel de los Soles como organización terrorista. Esta banda transnacional, al igual que el Tren de Aragua, estaría relacionada con Maduro, según el Departamento de Estado estadounidense. En esa sintonía, y después de la autorización de Trump a la CIA para realizar operaciones encubiertas en Venezuela, Maduro debe negociar para no ser desterrado a Alcatraz, asesinado extraoficialmente o bombardeado.

Estados Unidos considera que Cuba puede cooperar para asesinar a Nicolás Maduro, pero Donald Trump aún puede negociar

La Inteligencia de Estados Unidos tiene en mente asesinar a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela aferrado al poder a través del fraude, en caso de que intente escapar del país, según lo revela la agencia de noticias Axios, información que sale a la luz en pleno panorama de escalada de tensiones entre el gobierno estadounidense y el régimen chavista, al cual el Departamento de Estado estadounidense acusa de recibir financiación del cártel de los Soles, una banda transnacional vinculada al flujo internacional de cocaína y fentanilo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OrlvndoA/status/1993090569988718813&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, la misma agencia de noticias, la cual dialogó con funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, expone que se prepara para mantener una conversación directa con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, a pesar de haberlo calificado de terrorista. La conversación se desarrollará en los próximos días, según comunicó el viernes el propio Trump, en pie de guerra en el Caribe y en pleno despliegue de la nueva Operación Lanza Sur que ha abatido a varias narcolanchas.

Aunque aún no se ha fijado una fecha específica para la llamada, los funcionarios indican a Axios que una conversación entre Trump y Maduro está actualmente “en la etapa de planificación”. De hecho, es muy probable que el presidente de Estados Unidos ofrezca al autoproclamado líder de Venezuela una salida negociada y pacífica: retirarse del poder e ir al exilio con la promesa de no presentar cargos ni ponerlo tras las rejas.

"Veo muy probable una solución diplomática", dijo un asesor de Trump.

Aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela en la posible antesala de un ataque estadounidense: Donald Trump listo para bombardear

Aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela en medio de la creciente presión del presidente Donald Trump contra su par venezolano, Nicolas Maduro, para que se retire del Palacio de Miraflores o coopere con la lucha antidrogas de Washington, en caso de que no quiera ser bombardeado. La Casa Blanca podría bombardear suburbios venezolanos donde opera el Tren de Aragua y cuarteles militares chavistas, en una operación similar a la que EE.UU. realizó hace unos meses contra el régimen iraní, cuyos centros de mando y laboratorios nucleares fueron atacados.

Según Reuters, al menos tres aerolíneas, la brasileña Gol, la colombiana Avianca y TAP Air Portugal, cancelaron salidas desde Caracas, mientras que otras aerolíneas internacionales realizaron cambios hasta el lunes. Copa Airlines y Wingo continúan sus operaciones, mientras que LATAM canceló su vuelo del domingo con destino a Bogotá.

Los cambios en las aerolíneas se produjeron principalmente después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera una advertencia a las aeronaves que operan en o sobre el espacio aéreo venezolano.

La FAA había advertido a las aerolíneas el 22 de noviembre sobre volar sobre Venezuela, emitiendo un aviso instándolas a "tener precaución" debido a la "situación potencialmente peligrosa" en la región.

En tanto, el gobierno de Nicolás Maduro amenazó a estas aerolíneas con retirar sus permisos de operación en el país si no reanudan sus vuelos en 48 horas.

image
Entrada del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar ( EFE/ Ronald Peña)

Estados Unidos / Donald Trump le da un ultimátum de muerte a Nicolás Maduro: Los EA-18G Growler surcan en las cercanías de Venezuela

El gobierno de Estados Unidos desplegó un EA-18G Growler en el Caribe, un avión especializado en guerra electrónica capaz de interferir los radares venezolanos y neutralizar sistemas antiaéreos. En simultáneo, un B-52 y una escolta de F-18 sobrevolaron la costa de Venezuela, cerca de Caracas.

En tanto, una fuente familiarizada con el asunto, comentó a Axios que "Estados Unidos sabe dónde está Maduro, dónde se aloja, adónde va. Si quisiéramos matarlo con un misil, ya lo habríamos hecho".

La amenaza estadounidense surcando las aguas internacionales del Caribe y sobrevolando los cielos cercanos a Venezuela, claramente intimida al régimen de Maduro. El actual despliegue naval y aéreo de Estados Unidos ocurre en un contexto de escalada de tensiones entre Washington y Caracas, y en medio de los rumores de que el presidente Donald Trump conversará pronto con su par venezolano, Nicolás Maduro, para advertirle que si no abandona el poder o coopera con la lucha antidroga será encarcelado y recibirá ataques terrestres en su territorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/defrevista/status/1993154664942952544&partner=&hide_thread=false

En paralelo, la agencia de noticias Axios asegura que funcionarios de EE.UU. creen que los cubanos en Venezuela (entre ellos, la guardia presidencial) podrían asesinar a Nicolás Maduro si intenta salir del país y exiliarse.

De cualquier manera, el presidente Donald Trump ha comunicado a sus asesores que planea hablar directamente con Nicolás Maduro para dejar de continuar en pie de guerra con Venezuela, a cuyo gobierno acusa de recibir financiación del cártel de los Soles y el Tren de Aragua, ambas bandas transnacionales catalogadas como "narcoterroristas" por parte del Departamento de Estado estadounidense, el cual también duplicó el precio de recompensa por el presidente chavista.

"Nadie planea dispararle ni secuestrarlo en este momento. No diría que nunca, pero ese no es el plan ahora mismo", según un funcionario de Trump familiarizado con las conversaciones.

“Mientras tanto, vamos a hacer estallar barcos que transporten drogas. Vamos a detener el narcotráfico“, le dijo a Axios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OrlvndoA/status/1993090569988718813&partner=&hide_thread=false

Donald Trump en un mano a mano con Nicolás Maduro: Retirada, cooperación o "bombardeo en Venezuela"

El mandatario estadounidense, Donald Trump, dispuesto a todo y a punto de inaugurar la tercera fase de ataques terrestres en medio de su operación antidrogas en el Caribe y el Pacífico Oriental, mientras acecha al gobierno de Venezuela para desbaratar el flujo del narcotráfico hacia Washington. El viernes comunicó que conversará con Nicolás Maduro, a quien le advertirá sobre "algo muy específico".

image

"Hablaré con él en un futuro no muy lejano, pero no puedo contarte lo que le voy a decir", declaró el líder estadounidense en una entrevista con la emisora Fox Radio. Según fuentes familiarizadas con el asunto, ambos mandatarios conversarán pronto y el inquilino de la Casa Blanca le dará un ultimátum: se retira del poder o coopera con el despliegue antidrogas de Washington si no quiere ser asesinado, encarcelado o bombardeado.

"No voy a decirte lo que le voy a decir a él. No lo hago. Quizá otros políticos lo hagan. Yo no puedo hacerlo", añadió públicamente Trump al ser consultado sobre el contenido de la conversación.

