Donald Trump le da un ultimátum a Nicolás Maduro: Cooperación o "muerte y bombardeo"

Estados Unidos considera que Cuba puede cooperar para asesinar a Nicolás Maduro, pero Donald Trump aún puede negociar

La Inteligencia de Estados Unidos tiene en mente asesinar a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela aferrado al poder a través del fraude, en caso de que intente escapar del país, según lo revela la agencia de noticias Axios, información que sale a la luz en pleno panorama de escalada de tensiones entre el gobierno estadounidense y el régimen chavista, al cual el Departamento de Estado estadounidense acusa de recibir financiación del cártel de los Soles, una banda transnacional vinculada al flujo internacional de cocaína y fentanilo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OrlvndoA/status/1993090569988718813&partner=&hide_thread=false



Funcionarios de EEUU creen que los cubanos en Venezuela (entre ellos, la guardia presidencial) podrían asesinar a Nicolás Maduro si intenta salir del país y exiliarse. pic.twitter.com/C1i0elzpSU — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) November 24, 2025

Sin embargo, la misma agencia de noticias, la cual dialogó con funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, expone que se prepara para mantener una conversación directa con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, a pesar de haberlo calificado de terrorista. La conversación se desarrollará en los próximos días, según comunicó el viernes el propio Trump, en pie de guerra en el Caribe y en pleno despliegue de la nueva Operación Lanza Sur que ha abatido a varias narcolanchas.

Aunque aún no se ha fijado una fecha específica para la llamada, los funcionarios indican a Axios que una conversación entre Trump y Maduro está actualmente “en la etapa de planificación”. De hecho, es muy probable que el presidente de Estados Unidos ofrezca al autoproclamado líder de Venezuela una salida negociada y pacífica: retirarse del poder e ir al exilio con la promesa de no presentar cargos ni ponerlo tras las rejas.

"Veo muy probable una solución diplomática", dijo un asesor de Trump.