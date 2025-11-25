Esquizofrenia: Diego Santilli acuerda con Gerardo Zamora pero Patricia Bullrich lo ataca

Las preguntas se acumularon:

¿ Le fue mal a Santilli en Santiago del Estero ?

? ¿Atribuyen a Zamora la conducción del secretario general de AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Pablo Toviggino , enfrentado a los neolibertarios?

, enfrentado a los neolibertarios? ¿Hay enojo con Zamora por su vínculo tan estrecho con Cristina Fernández de Kirchner ?

? ¿La Casa Rosada quiere dividir el grupo Norte Grande? (En Santiago del Estero se realizó la asamblea de los 10 gobernadores del Norte Grande, con críticas por los recortes de fondos para obras públicas de parte de Nación).

En Diputados, Zamora tendrá a Celia Campitelli, Ricardo Daives, Jorge Mukdise y Celia Inés López Pasquali, por el Frente Cívico por Santiago (FCS); y por Fuerza Patria Peronista (FPP) a José Gómez, Estela Mary Neder y Marcelo Barbur.

En el Senado se sentarán Zamora y Elia Moreno (FCS) y José Emilio Neder (FPP).

Si bien el catamarqueño Raúl Jalil, y el tucumano Osvaldo Jaldo negocian con Gustavo Sáenz y Carlos Rovira incorporarse al bloque Innovación Federal, Zamora persiste en un camino independiente.

patricia bullrich Patricia Bullrich. Foto: NA.

La estrategia

De acuerdo a Ámbito Financiero, Zamora desdodoblaría sus agrupaciones, tanto en Diputados como en Senadores:

uno de FCS, y

otro de FPP.

Esto le daría más flexibilidad para negociar de manera directa con la Casa Rosada.

En Diputados se crearía el bloque del FCS, mientras que los diputados de FPP quedarían dentro del bloque peronista, para preservar el vínculo con CFK.

El mismo juego se repetiría en el Senado.

¿Qué llevó al 'universo Bullrich' a presionarlo vía versiones de un libro que no está en las librerías pero que Carlos Pagni promocionó mostrando la carátula de portada?

Pagni no mencionó en dónde conseguir el libro difícil de encontrar.

El contenido del texto no es todo lo ofensivo que promete el título de tapa (frase atribuida a Jacobo Timerman cuando era director del ex La Opinión: "Jamás permitas que la verdad te impida un buen título").

Villaverde

La ofensiva contra Zamora contrastó con la defensa que Patricia Bullrich inició de la senadora nacional electa por Río Negro, Lorena Villaverde, a quien el peronismo acusa de "narcotraficante".

Futura jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, defendió una aprobación del pliego de Lorena Villaverde, objetado en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

"Nosotros partimos de una premisa que es la que siempre ha llevado adelante el Senado y en todos los casos, de que las personas, para poder ser expulsadas de un cuerpo, o para no entrar, tienen que tener una condena, y no es el caso de Villaverde. Hay mucho ruido y pocas nueces", expresó Bullrich.

También: "Ella ha sido elegida por el pueblo de Río Negro, y ratificada por la Legislatura provincial, no tiene ninguna causa y su certificado de antecedentes la pone en el lugar de inocentes".

----------------------

Más contenidos en Urgente24:

FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina

Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana

Cisne verde: En nombre de 'El Jefe', el TG Carlos Presti es el nuevo Ministro de Defensa