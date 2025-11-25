Ucrania aceptaría el humillante plan de paz de Donald Trump: ¿Enmendado u original?

image

Entre los cambios clave incluidos en la contrapropuesta se halla la eliminación de la cláusula relativa a la restricción de una mayor expansión de la OTAN . Según el borrador del texto obtenido por Reuters, el plan europeo establece:

“L a adhesión de Ucrania a la OTAN depende del consenso de sus miembros, que no existe”.

La OTAN no desplegará tropas permanentemente en Ucrania en tiempos de paz, pero l os aviones de combate de la alianza transatlántica estarán estacionados en la vecina Polonia.

El borrador del texto también dice: “Tras la firma de un acuerdo de paz, se convocará un diálogo entre Rusia y la OTAN para abordar todas las preocupaciones de seguridad y crear un entorno de distensión que garantice la seguridad global y aumente las oportunidades de conectividad y las futuras oportunidades económicas”.

Al respecto de la contrapropuesta, de las enmiendas y de las exigencias rusas, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes: "Hay algunos detalles delicados, pero no insalvables, que deben resolverse y que requerirán nuevas conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos".

En tanto, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, se encuentra en Abu Dabi reuniéndose con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, según informó The Financial Times.

El gobierno de Rusia, tras conocer la contrapropuesta de Europa, las nuevas cláusulas e intentos de enmienda de la propuesta original de paz planteada por Trump, señaló este martes que podría rechazar el plan de paz estadounidense si se lo modifica o si no satisface las antiguas demandas de Moscú, incluso cuando Kiev indicó que había acordado un marco con Washington.

El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dijo el martes que si el plan “borraba… entendimientos clave” que el presidente ruso, Vladimir Putin, creía haber alcanzado con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una cumbre en Alaska, la “situación será fundamentalmente diferente”.

Sus afirmaciones ocurrieron mientras la Casa Blanca elogiaba la mediación de Trump y el camino "un tremendo progreso hacia un acuerdo de paz al traer a Ucrania y Rusia a la mesa".

image Putin y Trump en la cumbre de Alaska. | GENTILEZA EFE

Lavrov se refería a las preocupaciones de Moscú sobre un plan de paz revisado de 19 puntos acordado con funcionarios ucranianos y europeos en Ginebra, el cual influyó en la propuesta estadounidense de 28 puntos elaborada con aportes rusos y presentada al presidente ucraniano el jueves .

Uno de los artífices de esta propuesta de paz estadounidense que disgusta a los ucranianos es Kirill Dmitriev, director del fondo soberano de Rusia y estrecho aliado del presidente Vladimir Putin, según fuentes cercanas a la propuesta que dialogaron bajo anonimato.

La primera versión del plan, que según Lavrov fue "bien recibida" por Rusia, exigía que Ucrania cediera el territorio que aún no había perdido en combate , además de imponer otras restricciones a Kiev. Pero el último borrador es menos favorable al Kremlin, y concede el derecho a que Trump y Zelensky decidan sobre las cuestiones más delicadas, según el Financial Times.

Altos funcionarios ucranianos cercanos al presidente dijeron al FT el martes que estos incluían cuestiones territoriales y garantías de seguridad estadounidenses.

image Edificio atacado en Kiev | GENTILEZA SWISS INFO

Lavrov intentó contrastar el último texto con lo acordado entre Trump y Putin en la cumbre de agosto en Anchorage, Alaska, donde ambos líderes limaron asperezas y retomaron su buena relación, así como sentaron las bases para la propuesta de paz estadounidense que prohibirá la presencia de tropas extranjeras en el territorio controlado por Ucrania tras un alto al fuego, exigirá cesiones territoriales a Ucrania y que Kiev no utilice algunas armas de largo alcance.

“Después de Anchorage, cuando creíamos que estos acuerdos ya se habían formalizado, hubo una larga pausa. Y ahora la pausa se ha roto con la presentación de este documento... Hay toda una serie de cuestiones que, por supuesto, requieren aclaración”, dijo Lavrov.

Algunos de los puntos clave del plan estadounidense aceptado por Rusia son:

Cesión territorial de Ucrania: Ucrania debería ceder territorio a Rusia, incluido Crimea y partes del Donbás (Donetsk y Lugansk), regiones que están bajo control de Rusia o de grupos prorrusos. The Telgraph asegura que el plan propone un acuerdo de arrendamiento de Donbás por parte de Rusia, aunque otros medios lo niegan.

Ucrania debería ceder territorio a Rusia, incluido Crimea y partes del Donbás (Donetsk y Lugansk), regiones que están bajo control de Rusia o de grupos prorrusos. Reducción militar: Ucrania tendría que reducir su ejército, probablemente a la mitad de su tamaño actual, lo que la dejaría vulnerable en términos militares.

Ucrania tendría que reducir su ejército, probablemente a la mitad de su tamaño actual, lo que la dejaría vulnerable en términos militares. Compromiso con la no adhesión a la OTAN y la UE: Ucrania debería comprometerse a no unirse a la OTAN ni a la Unión Europea, lo cual es visto como una de las mayores concesiones, ya que Ucrania ha expresado su deseo de integrar ambas organizaciones.

Ucrania debería comprometerse a no unirse a la OTAN ni a la Unión Europea, lo cual es visto como una de las mayores concesiones, ya que Ucrania ha expresado su deseo de integrar ambas organizaciones. Garantías de seguridad a cambio: A cambio de las concesiones territoriales y la reducción militar, Ucrania recibiría garantías de seguridad en la posguerra, aunque algunos temen que esto no sea suficiente para asegurar su soberanía.

A cambio de las concesiones territoriales y la reducción militar, Ucrania recibiría garantías de seguridad en la posguerra, aunque algunos temen que esto no sea suficiente para asegurar su soberanía. Levantamiento de sanciones a Rusia

