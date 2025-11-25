Las negociaciones entre Ucrania y Rusia, con la mediación de los funcionarios de Donald Trump, quien se compromete a ser el veedor de la paz en la posguerra, continúan de manera discreta este martes en Abu Dhabi, lejos del ojo público y de los flashes de los corresponsales de las agencias de noticias, para abordar la propuesta de paz de 28 puntos de la administración trumpista, la cual contempla un alto al fuego duradero y una cesión territorial de parte de Kiev, aunque al parecer varias cláusulas han sido enmendadas por el bloque europeo y el gobierno de Zelensky, quien tiene hasta el jueves para contestar su veredicto.
NEGOCIACIONES EN MARCHA
Ucrania aceptaría el humillante plan de paz de Donald Trump: ¿Enmendado u original?
Medios estadounidenses aseguran que Ucrania no ha tenido más remedio que aceptar el plan de paz de Donald Trump, el cual la obliga a ceder territorios a Rusia, aunque le hizo enmiendas. El Kremlin advierte que quiere el texto original.
En la capital de Emiratos Árabes, los funcionarios ucranianos habrían aceptado el plan de paz de Trump, pero con algunos cambios y detalles por resolver, según las agencias de noticias Financial Times y The Wall Street Journal que dialogaron con fuentes familiarizadas con el asunto y revelaron que esta semana el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viaja a esta ciudad para definir su postura, la cual tiene tiempo de concretar hasta este jueves, plazo que le dio Donald Trump.
El plan de paz de Trump, el original, que habría aceptado Rusia en primera instancia, se basa en los diecinueve puntos redactados en Ginebra, e incluye el compromiso de que Ucrania ceda territorios al Kremlin, ya sean ganados en batalla o a través de cuestionados plebiscitos, así como reducir su Ejército a la mitad y comprometerse a no ingresar nunca a la OTAN o UE.
Tales exigencias contempladas por Trump en la propuesta generaron que Europa pusiera un grito en el cielo cuando conoció el texto, instando a la Casa Blanca a que se modificaran algunas partes de la propuesta. Lo mismo exigió el gobierno de Zelensky.
Por ello el bloque europeo, liderado por Alemania, Reino Unido y Francia, tras el beneplácito de su aliado Kiev, redactó una contrapropuesta de paz alternativa a la de la Casa Blanca, debido a que están en contra de la cesión territorial y reducir a la mitad el ejército ucraniano, según la agencia de noticias Reuters.
Entre los cambios clave incluidos en la contrapropuesta se halla la eliminación de la cláusula relativa a la restricción de una mayor expansión de la OTAN . Según el borrador del texto obtenido por Reuters, el plan europeo establece:
- “La adhesión de Ucrania a la OTAN depende del consenso de sus miembros, que no existe”.
- La OTAN no desplegará tropas permanentemente en Ucrania en tiempos de paz, pero los aviones de combate de la alianza transatlántica estarán estacionados en la vecina Polonia.
- El borrador del texto también dice: “Tras la firma de un acuerdo de paz, se convocará un diálogo entre Rusia y la OTAN para abordar todas las preocupaciones de seguridad y crear un entorno de distensión que garantice la seguridad global y aumente las oportunidades de conectividad y las futuras oportunidades económicas”.
Al respecto de la contrapropuesta, de las enmiendas y de las exigencias rusas, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes: "Hay algunos detalles delicados, pero no insalvables, que deben resolverse y que requerirán nuevas conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos".
En tanto, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, se encuentra en Abu Dabi reuniéndose con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, según informó The Financial Times.
Rusia rechaza la contrapropuesta de Europa y dice "no" a las enmiendas del plan de paz con Ucrania
El gobierno de Rusia, tras conocer la contrapropuesta de Europa, las nuevas cláusulas e intentos de enmienda de la propuesta original de paz planteada por Trump, señaló este martes que podría rechazar el plan de paz estadounidense si se lo modifica o si no satisface las antiguas demandas de Moscú, incluso cuando Kiev indicó que había acordado un marco con Washington.
El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dijo el martes que si el plan “borraba… entendimientos clave” que el presidente ruso, Vladimir Putin, creía haber alcanzado con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una cumbre en Alaska, la “situación será fundamentalmente diferente”.
Sus afirmaciones ocurrieron mientras la Casa Blanca elogiaba la mediación de Trump y el camino "un tremendo progreso hacia un acuerdo de paz al traer a Ucrania y Rusia a la mesa".
Lavrov se refería a las preocupaciones de Moscú sobre un plan de paz revisado de 19 puntos acordado con funcionarios ucranianos y europeos en Ginebra, el cual influyó en la propuesta estadounidense de 28 puntos elaborada con aportes rusos y presentada al presidente ucraniano el jueves .
Uno de los artífices de esta propuesta de paz estadounidense que disgusta a los ucranianos es Kirill Dmitriev, director del fondo soberano de Rusia y estrecho aliado del presidente Vladimir Putin, según fuentes cercanas a la propuesta que dialogaron bajo anonimato.
La primera versión del plan, que según Lavrov fue "bien recibida" por Rusia, exigía que Ucrania cediera el territorio que aún no había perdido en combate , además de imponer otras restricciones a Kiev. Pero el último borrador es menos favorable al Kremlin, y concede el derecho a que Trump y Zelensky decidan sobre las cuestiones más delicadas, según el Financial Times.
Altos funcionarios ucranianos cercanos al presidente dijeron al FT el martes que estos incluían cuestiones territoriales y garantías de seguridad estadounidenses.
Lavrov intentó contrastar el último texto con lo acordado entre Trump y Putin en la cumbre de agosto en Anchorage, Alaska, donde ambos líderes limaron asperezas y retomaron su buena relación, así como sentaron las bases para la propuesta de paz estadounidense que prohibirá la presencia de tropas extranjeras en el territorio controlado por Ucrania tras un alto al fuego, exigirá cesiones territoriales a Ucrania y que Kiev no utilice algunas armas de largo alcance.
“Después de Anchorage, cuando creíamos que estos acuerdos ya se habían formalizado, hubo una larga pausa. Y ahora la pausa se ha roto con la presentación de este documento... Hay toda una serie de cuestiones que, por supuesto, requieren aclaración”, dijo Lavrov.
Algunos de los puntos clave del plan estadounidense aceptado por Rusia son:
- Cesión territorial de Ucrania: Ucrania debería ceder territorio a Rusia, incluido Crimea y partes del Donbás (Donetsk y Lugansk), regiones que están bajo control de Rusia o de grupos prorrusos. The Telgraph asegura que el plan propone un acuerdo de arrendamiento de Donbás por parte de Rusia, aunque otros medios lo niegan.
- Reducción militar: Ucrania tendría que reducir su ejército, probablemente a la mitad de su tamaño actual, lo que la dejaría vulnerable en términos militares.
- Compromiso con la no adhesión a la OTAN y la UE: Ucrania debería comprometerse a no unirse a la OTAN ni a la Unión Europea, lo cual es visto como una de las mayores concesiones, ya que Ucrania ha expresado su deseo de integrar ambas organizaciones.
- Garantías de seguridad a cambio: A cambio de las concesiones territoriales y la reducción militar, Ucrania recibiría garantías de seguridad en la posguerra, aunque algunos temen que esto no sea suficiente para asegurar su soberanía.
- Levantamiento de sanciones a Rusia
