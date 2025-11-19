urgente24
MUNDO Donald Trump > Epstein > USA

TRAS UNA VOTACIÓN DE 427 A 1

Trump autorizó, con meses de demora, la liberación de archivos del caso de Jeffrey Epstein

El presidente norteamericano Donald Trump buscó frenar la tempestad que se había desatado en su contra. Firmó la ley que ordena difusión de los archivos Epstein

19 de noviembre de 2025 - 23:55
Donald Trump y Jeffrey Epstein

Donald Trump y Jeffrey Epstein

El proyecto de norma superó su trámite en el Congreso de USA de una manera aplastante: solamente un diputado, el miembro de la Cámara de Representantes Clay Higgins (trumpista de Luisiana), votó en contra del texto mientras que el resto, 427 congresistas, apoyaron la medida de transparencia.

Ahora, la fiscal general Pam Bondi puede ordenar la publicación de los documentos no clasificados relacionados con el millonario y pederasta que se suicidara en prisión.

El nombre del titular de la Casa Blanca aparecerá en varias ocasiones ya que mantuvo con Epstein una relación de amistad de más de 15 años. El nombre del titular de la Casa Blanca aparecerá en varias ocasiones ya que mantuvo con Epstein una relación de amistad de más de 15 años.

Seguir leyendo

Bondi tiene 30 días a partir de la firma para cumplir la nueva norma.

Esa divulgación debe incluir todos los documentos que obran en poder del Departamento de Justicia.

Se trata de archivos que podrían sumar millones de páginas ya que incluyen:

-registros de vuelo,

-comunicaciones personales,

-informes internos de las empresas,

-acuerdos de inmunidad,

-contratos de empleados

-correos electrónicos.

La ex compañera de Epstein, Ghislaine Maxwell, cumple 20 años de prisión en una cárcel de mínima seguridad tras colaborar en julio pasado con la Administración de Donald Trump.

El material que será publicado será fácilmente consultable y descargable pero se va a censurar la información que pueda ser comprometedora para las víctimas o los materiales que describan abuso sexual de menores.

“Obedeceremos la ley”, dijo Bondi en tres ocasiones.

image
Donald Trump y Jeffrey Epstein

Donald Trump y Jeffrey Epstein

Trump se atribuyó el triunfo legal

“Jeffrey Epstein, quien fue acusado por el Departamento de Justicia durante mi Gobierno en 2019 (¡no por los demócratas!), fue demócrata de toda la vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y estuvo profundamente relacionado con muchas figuras demócratas reconocidas” escribió el presidente de la Unión en una publicación en Truth Social.

Unió la figura del controvertido empresario con el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers y el cofundador de LinkedIn Reid Hoffman, entre otros.

¡Este es su último engaño pero les saldrá el tiro por la culata a los demócratas como todos los anteriores! Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ!. ¡Este es su último engaño pero les saldrá el tiro por la culata a los demócratas como todos los anteriores! Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ!.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES