Trump autorizó, con meses de demora, la liberación de archivos del caso de Jeffrey Epstein

Se trata de archivos que podrían sumar millones de páginas ya que incluyen:

-registros de vuelo,

-comunicaciones personales,

-informes internos de las empresas,

-acuerdos de inmunidad,

-contratos de empleados

-correos electrónicos.

La ex compañera de Epstein, Ghislaine Maxwell, cumple 20 años de prisión en una cárcel de mínima seguridad tras colaborar en julio pasado con la Administración de Donald Trump.

El material que será publicado será fácilmente consultable y descargable pero se va a censurar la información que pueda ser comprometedora para las víctimas o los materiales que describan abuso sexual de menores.

“Obedeceremos la ley”, dijo Bondi en tres ocasiones.

image Donald Trump y Jeffrey Epstein

Trump se atribuyó el triunfo legal

“Jeffrey Epstein, quien fue acusado por el Departamento de Justicia durante mi Gobierno en 2019 (¡no por los demócratas!), fue demócrata de toda la vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y estuvo profundamente relacionado con muchas figuras demócratas reconocidas” escribió el presidente de la Unión en una publicación en Truth Social.

Unió la figura del controvertido empresario con el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers y el cofundador de LinkedIn Reid Hoffman, entre otros.

¡Este es su último engaño pero les saldrá el tiro por la culata a los demócratas como todos los anteriores! Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ!. ¡Este es su último engaño pero les saldrá el tiro por la culata a los demócratas como todos los anteriores! Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ!.