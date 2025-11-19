El proyecto de norma superó su trámite en el Congreso de USA de una manera aplastante: solamente un diputado, el miembro de la Cámara de Representantes Clay Higgins (trumpista de Luisiana), votó en contra del texto mientras que el resto, 427 congresistas, apoyaron la medida de transparencia.
TRAS UNA VOTACIÓN DE 427 A 1
Trump autorizó, con meses de demora, la liberación de archivos del caso de Jeffrey Epstein
El presidente norteamericano Donald Trump buscó frenar la tempestad que se había desatado en su contra. Firmó la ley que ordena difusión de los archivos Epstein
Ahora, la fiscal general Pam Bondi puede ordenar la publicación de los documentos no clasificados relacionados con el millonario y pederasta que se suicidara en prisión.
Bondi tiene 30 días a partir de la firma para cumplir la nueva norma.
Esa divulgación debe incluir todos los documentos que obran en poder del Departamento de Justicia.
Se trata de archivos que podrían sumar millones de páginas ya que incluyen:
-registros de vuelo,
-comunicaciones personales,
-informes internos de las empresas,
-acuerdos de inmunidad,
-contratos de empleados
-correos electrónicos.
La ex compañera de Epstein, Ghislaine Maxwell, cumple 20 años de prisión en una cárcel de mínima seguridad tras colaborar en julio pasado con la Administración de Donald Trump.
El material que será publicado será fácilmente consultable y descargable pero se va a censurar la información que pueda ser comprometedora para las víctimas o los materiales que describan abuso sexual de menores.
“Obedeceremos la ley”, dijo Bondi en tres ocasiones.
Trump se atribuyó el triunfo legal
“Jeffrey Epstein, quien fue acusado por el Departamento de Justicia durante mi Gobierno en 2019 (¡no por los demócratas!), fue demócrata de toda la vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y estuvo profundamente relacionado con muchas figuras demócratas reconocidas” escribió el presidente de la Unión en una publicación en Truth Social.
Unió la figura del controvertido empresario con el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers y el cofundador de LinkedIn Reid Hoffman, entre otros.