Evitar Botnia 2: Por HIF Global, Pablo Quirno / Mario Lubetkin preparan un Milei / Orsi

Pero el senador por el Partido Nacional, Sebastián Da Silva, respondió a Michel desde X: “El kirchnerismo, siempre igual. (...) Ya nos cortaron los puentes por años y ahora van por lo mismo (...) la soberanía uruguaya es suficiente para decidir dónde y cómo hacer nuestras inversiones, las cuales cuentan con todas las garantías medioambientales. Que busquen perfil en otro lado”.

HIF Global

Highly Innovative Fuels Global o HIF Global es una empresa internacional de electrocombustibles fundada en 2016 por la empresa chileno-peruana AME y respaldada por el fabricante de automóviles alemán Porsche AG.

La empresa es propiedad de Volkswagen AG, cuya participación mayoritaria pertenece a Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE).

En 2020, HIF anunció la apertura de su planta Haru Oni, en la Región de Magallanes, Chile, para trabajar con gas licuado neutro en carbono (eGL) que comenzó a producir en 2022.

Siemens Energy AG anunció su asociación con la empresa en 2020.

En abril de 2022, HIF Australia anunció su primera instalación, ubicada en Tasmania, cuya inauguración está prevista para 2026.

La planta de e-Combustible HIF Paysandú estará situada en Constancia, a 15 km de Paysandú. La iniciativa está alineada con la estrategia de Uruguay para responder a la transformación global en la industria de los combustibles.

El proyecto contempla la generación de electricidad a partir de fuentes renovables y la transmisión de esta energía a la planta de e-Combustibles.

El proyecto incluye el Parque Solar Fotovoltaico "Lucía" (PSF Lucía), ubicado al norte de la localidad de El Eucalipto, con una capacidad de generación pico de 1.162 MWp. Y el Parque Eólico "Elena" (PE Elena) se ubicará en la zona de Cuchilla de Fuego, al sureste de El Eucalipto, con una capacidad instalada de 1.137,6 MWp.

Estado de situación

Según la prensa uruguaya Pablo Quirno se reunió con Mario Lubetkin y se planifica un “mano a mano” presidencial entre Javier Milei y Yamandú Orsi.

La Cancillería uruguaya informó que la reunión fue "excelente" y que, “con el Certificado de Clasificación del Proyecto y la Declaración de Viabilidad Ambiental de Localización se ha dado inicio al procedimiento de evaluación del proyecto”.

Lubetkin destacó que la reunión —que contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; la viceministra Valeria Csukasi y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera— fue de “muy alto nivel”.

“Los hermanos argentinos hicieron una serie de reflexiones y de planteos para ir a un proceso que inicia ahora y que va a ser largo y que va tener un mecanismo de diálogo muy fluido y de consultas permanentes para entender a lo que es básico”, explicó el canciller.

Lubetkin ratificó que “el desarrollo de Uruguay no va a ir contra el desarrollo de Argentina ni viceversa”, sino que se apunta a “potenciar ambas economías”.

Pablo Quirno dijo que Argentina quiere que a Uruguay le vaya “espectacularmente bien”.

También: “Si hay algo a lo que Argentina no se va a oponer nunca es a esa inversión. Nuestros países necesitan inversión para crecer y no hay absolutamente ninguna duda de eso”.

