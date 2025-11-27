A Estados Unidos se le contamina el agua por miles de pozos petrolíferos muertos

“A medida que crece en el mundo la cantidad de pozos abandonados de petróleo y gas y con el paso del tiempo que hace que la integridad estructural de tales pozos se deteriore, el problema de la calidad del agua cobrará mayor importancia”, advierte Brantley. “Esto se debe a que, a medida que las tuberías se oxidan y se deterioran, los gases se infiltran en los acuíferos subterráneos cercanos y pueden disolver en el agua elementos tóxicos como el arsénico”.

El análisis de los especialistas sobre los pozos abandonados

Tras identificar los pozos abandonados basándose en la evidencia visual de fugas de gas, los investigadores tomaron 36 muestras de agua cerca de los pozos, así como de arroyos y acuíferos subterráneos, en el transcurso de entre una y siete visitas a cada sitio.

Hay que mencionar que en Argentina, varios municipios bonaerenses, denunciaron la presencia de arsénico en los suministros de agua potable y de pozo.

Los investigadores analizaron cada muestra e identificaron sus características químicas únicas.

El equipo descubrió que en algunos de los sitios de los que provenían las muestras abundan los metanótrofos (microorganismos que consumen metano), mientras que en otros abundan los metanógenos (que generan metano).

Tanto los metanógenos como los metanótrofos generan problemas en su entorno. En el caso de los metanótrofos, su consumo de metano va unido a la disolución del óxido de hierro de las tuberías metálicas o de la materia pétrea circundante, contaminando el agua subterránea cercana con elementos químicos como el arsénico. Los metanógenos, por su parte, producen metano, lo que también representa un problema de contaminación atmosférica.

El estudio se titula “Anaerobic oxidation of methane from abandoned oil and gas wells leaking into aquifers”. Y se ha publicado en la revista académica Geochimica et Cosmochimica Acta.

(Fuente: NCYT de Amazings)

