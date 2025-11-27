Descubrimiento sobre Parkinson y un problema nocturno que muchos no saben que padecen

dormir ronquidos sueño gpointstudio Roncar es uno de los síntomas de la apnea obstructiva del sueño.

Cómo la apnea del sueño aumenta el riesgo de Parkinson

La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan y bloquean el flujo de aire a los pulmones, indica la Clínica Mayo. He aquí el problema.

“Si dejas de respirar y el oxígeno no está en un nivel normal, es probable que tus neuronas tampoco funcionen con normalidad”, afirmó el autor principal , el Dr. Lee Neilson , profesor adjunto de neurología en OHSU y neurólogo del Hospital de Veteranos de Portland.

“Si sumamos esto noche tras noche, año tras año, podríamos explicar por qué solucionar el problema con CPAP puede aumentar la resiliencia contra enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson”, agregó.

Los resultados del estudio no quieren decir que todas las personas con apnea del sueño tendrán Parkinson, pero sí que cuando no se trata esta afección el riesgo es mayor.

"No es en absoluto una garantía de que vayas a tener Parkinson, pero aumenta significativamente las probabilidades", dijo el coautor Gregory Scott, MD, Ph.D. , profesor asistente de patología en la Facultad de Medicina de OHSU y patólogo en el VA Portland.

La buena noticia es que el riesgo de Parkinson se puede reducir al mejorar la calidad del sueño mediante el uso de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP).

Los resultados del estudio aparecen en revista JAMA Neurology.

Cómo saber si tengo apnea del sueño

La apnea del sueño a veces puede ser silenciosa. La gente suele no darle importancia a uno de sus principales síntomas: los ronquidos. Por eso, a menudo, los que padecen esta afección no saben que la tienen.

Tomando en cuenta que la apnea del sueño puede ser potencialmente grave, aquí están los síntomas, según la Clínica Mayo:

Ronquidos fuertes

Episodios en los que la respiración se detiene mientras duermes (algo que debería informar otra persona)

Jadear al respirar mientras duermes

Despertar con la boca seca

Dolor de cabeza por la mañana

Dificultad para mantenerte dormido, conocida como insomnio

Somnolencia diurna excesiva, conocida como hipersomnia

Dificultad para prestar atención mientras estás despierto

Irritabilidad

--------

Más noticias en Urgente24

La fruta que gastroenterólogos elogian y cómo beneficia a tu intestino

Estudio descubre un hábito fácil que reduce la presión arterial naturalmente

Por qué debes dormir bien antes del Black Friday y cómo hacerlo

Científicos descubren cuándo fue el primer beso en la boca y no es lo que imaginabas

Sífilis en Argentina: Advertencia urgente de médicos y lo que piden que hagas de inmediato