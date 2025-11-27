La enfermedad de Parkinson es una afección del cerebro que, principalmente, causa temblores, movimientos involuntarios o lentos. Ahora, un nuevo estudio, ha encontrado un vínculo entre el Parkinson y un problema nocturno que muchas personas padecen sin saberlo: Apnea del sueño.
Descubrimiento sobre Parkinson y un problema nocturno que muchos no saben que padecen
Estudio descubre que el riesgo de enfermedad de Parkinson es mayor en las personas que tienen un problema nocturno en particular y no lo tratan.
Qué causa el Parkinson
El Parkinson es una enfermedad en la que las neuronas van muriendo o se dañan de forma progresiva. Hay varios factores que pueden influir, como la genética, la exposición a ciertas toxinas, e incluso afecciones como la apnea obstructiva del sueño.
Esto último lo acaba de sugerir un estudio dirigido por la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU) y el Sistema de Atención Médica de VA de Portland.
Los científicos analizaron millones de historiales médicos electrónicos y descubrieron una fuerte relación entre la apnea del sueño sin tratamiento y la enfermedad de Parkinson.
Según el estudio, las personas con apnea del sueño no tratada tenían casi el doble de riesgo de padecer Parkinson, a diferencia de quienes sí trataron la afección, apunta la OHSU.
Cómo la apnea del sueño aumenta el riesgo de Parkinson
La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan y bloquean el flujo de aire a los pulmones, indica la Clínica Mayo. He aquí el problema.
“Si dejas de respirar y el oxígeno no está en un nivel normal, es probable que tus neuronas tampoco funcionen con normalidad”, afirmó el autor principal , el Dr. Lee Neilson , profesor adjunto de neurología en OHSU y neurólogo del Hospital de Veteranos de Portland.
“Si sumamos esto noche tras noche, año tras año, podríamos explicar por qué solucionar el problema con CPAP puede aumentar la resiliencia contra enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson”, agregó.
Los resultados del estudio no quieren decir que todas las personas con apnea del sueño tendrán Parkinson, pero sí que cuando no se trata esta afección el riesgo es mayor.
"No es en absoluto una garantía de que vayas a tener Parkinson, pero aumenta significativamente las probabilidades", dijo el coautor Gregory Scott, MD, Ph.D. , profesor asistente de patología en la Facultad de Medicina de OHSU y patólogo en el VA Portland.
La buena noticia es que el riesgo de Parkinson se puede reducir al mejorar la calidad del sueño mediante el uso de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP).
Los resultados del estudio aparecen en revista JAMA Neurology.
Cómo saber si tengo apnea del sueño
La apnea del sueño a veces puede ser silenciosa. La gente suele no darle importancia a uno de sus principales síntomas: los ronquidos. Por eso, a menudo, los que padecen esta afección no saben que la tienen.
Tomando en cuenta que la apnea del sueño puede ser potencialmente grave, aquí están los síntomas, según la Clínica Mayo:
- Ronquidos fuertes
- Episodios en los que la respiración se detiene mientras duermes (algo que debería informar otra persona)
- Jadear al respirar mientras duermes
- Despertar con la boca seca
- Dolor de cabeza por la mañana
- Dificultad para mantenerte dormido, conocida como insomnio
- Somnolencia diurna excesiva, conocida como hipersomnia
- Dificultad para prestar atención mientras estás despierto
- Irritabilidad
