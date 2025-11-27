Donald Trump en un encono con Nicolás Maduro y acechando Venezuela: "Por las buenas o por las malas"

Nicolás Maduro revocó el permiso a seis aerolíneas: las acusa de cooperar con "el terrorismo" de USA

El gobierno de Venezuela revocó este jueves los permisos de operación de seis aerolíneas internacionales, que habían cancelado previamente sus vuelos en Caracas debido a las tensiones entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores mientras varios cazas estadounidenses eran detectados por radares cerca de la jurisdicción venezolana.

La administración de Nicolás Maduro revocó los permisos de estas aerolíneas internacionales acusadas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos, tras no reanudar sus vuelos en el plazo de 48 horas fijado por Caracas, el ultimátum de advertencia que le dio hace dos días el presidente venezolano si quería seguir operando en el país.

image

Se trata de las seis aerolíneas -la brasileña GOL, la colombiana Avianca, la chilena Latam, la española Iberia, la portuguesa TAP y la trinitense Caribbean-, que habían cancelado sus vuelos a Venezuela tras las advertencias de Estados Unidos sobre un "aumento de la actividad militar" en el Caribe.

Estas seis aerolíneas internacionales acaban de perder la concesión de vuelo en Venezuela al no reanudar operaciones en las 48 horas fijadas por el Ministerio de Transporte venezolano. Las mismas, fueron señaladas de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales", indicó el texto divulgado por la cartera venezolana.

“El Gobierno de mi país decide quién vuela y quién no. El Gobierno se reserva el derecho de admisión”, afirmó el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello durante su programa semanal Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). Según el ministro chavista, la decisión responde a una política de “defensa de la soberanía” frente a presiones externas.

“Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema”, expresó al referirse a las seis aerolíneas extranjeras.

