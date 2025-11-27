Científicos descubren 2 mejores ejercicios para reducir el azúcar en sangre

En el estudio participaron 20 diabéticos, quienes fueron divididos en cuatro grupos. Un grupo realizó yoga, otro hizo caminata, otros participantes combinaron yoga y caminatas en días alternos, mientras el cuarto grupo fue de control.

Los científicos encontraron que, los adultos con diabetes que realizaron tanto yoga como caminata experimentaron reducciones en sus niveles de azúcar en sangre.

"Hubo una mejora significativa en los niveles de glucemia en ayunas (GPA) para los grupos de yoga y caminata. Sin embargo, la puntuación de glucemia posprandial (GPA) solo fue significativa en el grupo de yoga", se lee en el estudio.

Asimismo, con el tiempo, los tres grupos de intervención tuvieron una disminución estadísticamente significativa en los niveles de HbA1c, un indicador importante para el control de la diabetes a largo plazo.

yoga

Combinar yoga y caminata fue mejor para los pacientes con diabetes

De acuerdo con el estudio, el grupo que combinó yoga y caminata mostró las mayores reducciones en la glucosa en ayunas y la HbA1c.

"En todos los grupos de intervención, los resultados sugieren una disminución sustancial dependiente del tiempo en los niveles agudos de glucosa en sangre, siendo el grupo que combinó yoga y caminata el que mostró las mejoras más sustanciales", según el estudio.

A este grupo se le pidió que practicaran yoga durante 60 minutos y caminaran durante 30 minutos en días alternos, desde las 6 a. m. hasta las 7 a. m., bajo la supervisión de un investigador, cinco veces por semana, durante 12 semanas.

También se observaron mejoras en el bienestar emocional y la calidad de vida de los participantes que se mantuvieron activos físicamente.

"Los resultados de este estudio piloto indican que las intervenciones de yoga y caminata, ya sea implementadas individualmente o en conjunto, son estrategias no farmacológicas eficaces para mejorar el control glucémico y aspectos específicos de la calidad de vida en adultos con diabetes tipo 2", concluyeron los autores.

--------

Más noticias en Urgente24

La fruta que gastroenterólogos elogian y cómo beneficia a tu intestino

Estudio descubre un hábito fácil que reduce la presión arterial naturalmente

Por qué debes dormir bien antes del Black Friday y cómo hacerlo

Científicos descubren cuándo fue el primer beso en la boca y no es lo que imaginabas

Sífilis en Argentina: Advertencia urgente de médicos y lo que piden que hagas de inmediato