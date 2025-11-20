urgente24
Está en Netflix y es la miniserie de 5 capítulos que todos terminan en un día

Netflix tiene una miniserie que todos recomiendan y que es ideal para maratonear este fin de semana. Una de las joyas de la plataforma.

20 de noviembre de 2025 - 08:59
Una miniserie que todos recomiendan en Netflix.

Esta miniserie de Netflix se convirtió en una de las más aclamadas de la plataforma. Muchos la recomiendan por su gran trama y también porque te invita a verla de un tirón sin despegarte de la pantalla. Es de las producciones que todos miran.

La plataforma de Netflix está apostando de manera fuerte a las miniseries y todas tienen en común que son historias muy dramáticas, a veces basadas en hechos reales, con mucha dureza y que te dejan sin aliento. Esta es una de ellas y por ese motivo es tan recomendada.

La miniserie de Netflix que todos recomiendan

Esta miniserie se llama En tus manos y fue estrenada en 2024. Si no la viste, este fin de semana es tu momento para darle una oportunidad. Tiene apenas 5 episodios que se ven súper rápido y una duración de aproximadamente 40 a 50 minutos cada uno.

En esta producción se sigue a dos adolescentes que ingresan en una banda delictiva y peligrosa de su barrio. Son muy jóvenes todavía y no saben cómo defenderse o qué les espera. Sin embargo, un detective está desesperado por cuidar a su comunidad de este mundo.

Un narcotraficante aparece en la escena y todo se vuelve más peligroso. Es una de esas miniseries con mucho suspenso, drama y momentos de tensión que no te vas a querer perder. Sin duda esas de las más recomendadas en Netflix.

