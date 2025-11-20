Gabriel Bornoroni se ensancha y desbarata a la UCR

Por ello, la aparición de un espacio como La Libertad Avanza, que mostró estar aglutinado al menos detrás de la figura del presidente Javier Milei, irrumpió en la escena política cordobesa y llamó la atención de todos aquellos con aspiraciones de alcanzar espacios de poder. Entre ellos el propio Juez y De Loredo, quienes por vías propias ensayaron acercamientos de distinto tipo al espectro libertario.

En el caso de Juez, surgió una sociedad con distancia tras el ataque que el senador sufrió de parte de “Las Fuerzas del Cielo”. Con el paso de las semanas, y la victoria electoral consumada, se produjo un acercamiento impulsado por el propio Bornoroni a pesar de que el ex intendente de Córdoba tendría talla de competidor en caso de aspirar a la gobernación.

Por parte del radical De Loredo, con su espacio implosionando y sin renovación de su banca, quedó más alejado aunque con diálogo abierto con la Casa Rosada. Su sumatoria a la lista del oficialismo nacional estuvo cerca pero no se concretó por diferencias en los términos y condiciones impuestos por Karina Milei, lo que lo dejó con un proyecto propio para la gobernación pero sin plataforma visible.

En ese escenario, el nombre de Bornoroni podría ganar fácilmente la amplitud necesaria para encarar un liderazgo tácito. Sin embargo, esto último depende no sólo del dirigente, sino también de la performance que Nación tenga en los próximos dos años y, más aún, de la relación que la Casa Rosada coseche con Martín Llaryora.

Gabriel Bornoroni 3P.jpg

La UCR cordobesa en problemas

Si bien el salto de Luis Picat a LLA era un daño calculado, el hecho se sumó a la penosa realidad del radicalismo cordobés que supo liderar la oposición a nivel local y aportar un cuantioso volumen de parlamentarios a lo largo de la historia. En ese sentido, la derrota de octubre tiró a la lista del partido al sexto lugar sin siquiera poder concretar el ingreso de un diputado a la Cámara baja, en lo que fue la peor elección desde la fundación de la sede cordobesa.

La lista encabezada por Ramón Mestre cosechó apenas 62.847 votos, un porcentaje que lo dejaría al borde de no poder competir electoralmente si se tratara de un PASO. Es decir, el fondo de una rica historia electoral que se fue destruyendo por tensiones personales entre dirigentes.

UCR 3P.jpg

Otras noticias de Urgente24

La vivienda donde Diego Spagnuolo recibía plata de Miguel Ángel Calvete habría sido de Boudou

El jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, habría discutido en su casa con enviado de Santiago Caputo

Alivio para Diego Santilli: Milei apaga la 'licuadora' y le devuelve el Renaper y Deportes

Fentanilo letal: Para el juez Kreplak "esto no debió haber ocurrido"