La causa por las presuntas coimas en ANDIS no para de sumar nuevos y escandalosos capítulos ya que se mezclan los cuadernos de Miguel Ángel Calvete con las mochilas de Diego Spagnuolo y las supuestas propiedades de Amado Boudou.
MISTERIOSA CASA DE SAN TELMO
La vivienda donde Diego Spagnuolo recibía plata de Miguel Ángel Calvete habría sido de Boudou
Melody Rakauskas, denunciante de Fernando Espinoza, dijo que vivió en el sitio donde fue detenido Miguel Ángel Calvete y también fotografiado Diego Spagnuolo.
La unidad colonial habitada por quien fue sindicado por el fiscal Franco Picardi como el nexo entre la agencia de discapacitados y los laboratorios (Calvete) habría sido durante meses también el domicilio de Melody Rakauskas. Está ubicada en Defensa 1364, en pleno barrio de San Telmo y cuenta con 750m2.
"Lo único que puedo decir es que esa casa estaba hasta el 2021, el año que me abusaron, estaba llena de colchones manchados, llena de habitaciones. Gustavo Cillia facilitaba la prostitución. Lo mismo que hacía Calvete", denunció Rakauskas en LN+.
En las fotos del interior de la construcción se pudieron apreciar varias cajas fuertes y parlantes de sonido.
“Ponían la música a todo volumen para que no se pudieran escuchar sus charlas” develó Melody.
Calvete está detenido por explotación económica de la prostitución y se encontraba en esa casa cuando fue allanado en octubre.
Allí, tenía cuadernos con anotaciones y teléfonos en uno de sus dormitorios.
Diego Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete, en el ojo de la tormenta
El ex vocero de los supermercados chinos cumple una condena de cuatro años de prisión dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal 8 en 2019 por explotación económica de la prostitución en inmuebles de su propiedad en la Ciudad de Buenos Aires.
No obstante, esa sentencia se encontraba pendiente de revisión, motivo por el cual pudo permanecer en libertad hasta que un reciente allanamiento por la causa ANDIS activó su detención.
El fiscal Picardi ubica a Calvete como una de las piezas centrales de una red que habría operado dentro y fuera de la Agencia Nacional de Discapacidad, pese a que él no integraba formalmente la estructura del organismo.
La justicia pudo probar que mantenía vínculos directos con la Droguería Profarma SA y actuaba como gestor de pagos y contratos con otros laboratorios.