La vivienda donde Diego Spagnuolo recibía plata de Miguel Ángel Calvete habría sido de Boudou

“Ponían la música a todo volumen para que no se pudieran escuchar sus charlas” develó Melody.

Calvete está detenido por explotación económica de la prostitución y se encontraba en esa casa cuando fue allanado en octubre.

Allí, tenía cuadernos con anotaciones y teléfonos en uno de sus dormitorios.

image Espaciosa y suntuosa, con cajas de seguridad. La casa donde Diego Spagnuolo recibió dinero de Miguel Angel Calvete

Diego Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete, en el ojo de la tormenta

El ex vocero de los supermercados chinos cumple una condena de cuatro años de prisión dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal 8 en 2019 por explotación económica de la prostitución en inmuebles de su propiedad en la Ciudad de Buenos Aires.

No obstante, esa sentencia se encontraba pendiente de revisión, motivo por el cual pudo permanecer en libertad hasta que un reciente allanamiento por la causa ANDIS activó su detención.

El fiscal Picardi ubica a Calvete como una de las piezas centrales de una red que habría operado dentro y fuera de la Agencia Nacional de Discapacidad, pese a que él no integraba formalmente la estructura del organismo.

La justicia pudo probar que mantenía vínculos directos con la Droguería Profarma SA y actuaba como gestor de pagos y contratos con otros laboratorios.