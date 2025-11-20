Marcelo Tinelli sufrió otro duro revés que lo dejó arruinado: "Nadie quiere"

La vida de Marcelo Tinelli no va rumbo hacia donde le gustaría y los problemas siguen apareciendo para el conductor. Tras su renuncia a Estamos de paso, el programa de streaming que comenzó hace pocos meses en Carnaval, hay una nueva noticia que lo deja muy nervioso.
No son buenos días para Marcelo Tinelli y él lo sabe muy bien. Todo explotó tras la publicación de su hija Juana Tinelli en donde esta sacó a la luz las amenazas que le hicieron por culpa de su padre. Ahí se destapó una olla que sigue presionando muy fuerte y parece que no quiere frenar.
Tinelli vendió su casa en Punta del Este y también estaría por vender su departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Su deuda asciende a más de 30 millones de dólares y las cosas no están siendo nada fáciles para el exconductor del Bailando.
Gustavo Méndez, en La posta del espectáculo, sostuvo que "nadie le quiere alquilar" a Tinelli. El famoso estaría buscando una propiedad en Nordelta para alejarse del foco mediático y también del centro de la escena. Sin embargo, muchos declinan su oferta porque no quieren ningún tipo de escándalo.
"Como no le quieren alquilar está buscando por una semana, pero tampoco. No quieren tener problemas. Tiene un presupuesto de 10 mil dólares por mes y ofrece pagar un año por adelantado pero no encontró", agregó el periodista. Una odisea de la cual el único responsable es el propio conductor.
Lo cierto es que hoy en día Tinelli no tiene el mismo peso que antes cuando hacía el Bailando y marcaba el rating y la agenda mediática. Poco a poco se fue desdibujando, no supo cuándo parar y sus escándalos en San Lorenzo lo dejaron muy expuesto. Ahora sus deudas y las amenazas son tema corriente para él.
