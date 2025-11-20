Marcelo Tinelli sufrió otro duro revés que lo dejó arruinado: "Nadie quiere"

Lo cierto es que hoy en día Tinelli no tiene el mismo peso que antes cuando hacía el Bailando y marcaba el rating y la agenda mediática. Poco a poco se fue desdibujando, no supo cuándo parar y sus escándalos en San Lorenzo lo dejaron muy expuesto. Ahora sus deudas y las amenazas son tema corriente para él.

