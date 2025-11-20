El segundo torneo más prestigioso del continente, la Copa Sudamericana, espera por Lanús y Atlético Mineiro, que se clasificaron a la gran final luego de eliminar a Universidad de Chile e Independiente del Valle, respectivamente. Conocé cuándo y dónde se juega la definición y más detalles.
ALTÍSIMA EXPECTATIVA
Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro
Lanús y Atlético Mineiro definirán al campeón de la Copa Sudamericana una semana antes del ganador de la Copa Libertadores de América. Detalles.
El año del Granate es bastante bueno. No solo en el plano internacional, sino también, en el local. El conjunto que conduce Mauricio Pellegrino logró meterse entre los ocho mejores clasificados en el Apertura y en el Clausura 2025.
En la primera parte del año terminó 7º en la fase regular, pero terminó cayendo eliminado en octavos de final ante Boca Juniors por penales, luego de un pobre desarrollo de partido sin goles ni emociones.
En el segundo semestre, más bien, en el Clausura, se ubicó 2º con 30 puntos, uno menos que Rosario Central, el mejor equipo del año según lo estipula la Tabla Anual, en donde culminó en la cima también. El cuadro de los playoffs determinó que el rival del conjunto del Sur del Gran Buenos Aires sea Tigre. De clasificar, jugará ante el ganador de Racing-River, también de local.
Del otro lado, el Atlético Mineiro, no tuvo un 2025 tan resplandeciente como el de su futuro rival. De momento, marcha 10º en el Brasileirão, con 44 unidades, lo que lo estaría clasificando a la siguiente Copa Sudamericana. Todo esto cambiaría si le gana la final a Lanús, ya que Conmebol otroga una plaza a la Copa Libertadores para el triunfador (además de la Recopa, claro está).
No obstante, el Galo, no se puede confiar demasiado, ya que, a falta de cuatro fechas para que finalice el campeonato doméstico, aventaja por tan solo dos puntos a Corinthians, posicionado decimocuarto y que amenaza con desplazar al equipo de Jorge Sampaoli de ese lugar de privilegio.
Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana
La definición entre Lanús y Atlético Mineiro tendrá lugar el próximo sábado 22 de noviembre. El chileno Piero Maza será el árbitro principal.
Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana
La sede del encuentro será el Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay.
Cómo se define la final de la Copa Sudamericana
A diferencia del resto de fases de la competencia, si al finalizar los 90 minutos el partido termina en empate, se jugará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de quince, si al termino de estos la igualdad persiste, el título se definirá en la tanda de penales.
Antecedentes recientes: las últimas finales de la Copa Sudamericana
- 9 de noviembre de 2019 | Independiente del Valle 3-1 Colón | Estadio General Pablo Rojas, Asunción
- 23 de enero de 2021 | Defensa y Justicia 3-0 Lanús | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
- 20 de noviembre de 2021 | Atlético Paranaense 1-0 Red Bull Bragantino | Estadio Centenario, Montevideo
- 1 de octubre de 2022 | Independiente del Valle 2-0 San Pablo | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
- 28 de octubre de 2023 | Liga de Quito (4) 1-1 (3) Fortaleza | Estadio Domingo Burgueño Miguel, Maldonado
- 23 de noviembre de 2024 | Racing 3-1 Cruzeiro | Estadio General Pablo Rojas, Asunción