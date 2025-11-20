Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro

No obstante, el Galo, no se puede confiar demasiado, ya que, a falta de cuatro fechas para que finalice el campeonato doméstico, aventaja por tan solo dos puntos a Corinthians, posicionado decimocuarto y que amenaza con desplazar al equipo de Jorge Sampaoli de ese lugar de privilegio.

image Atlético Mineiro es el actual subcampeón de la Copa Libertadores de América.

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana

La definición entre Lanús y Atlético Mineiro tendrá lugar el próximo sábado 22 de noviembre. El chileno Piero Maza será el árbitro principal.

Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana

La sede del encuentro será el Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay.

image Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. Aquí se definirá al nuevo campeón de la Copa Sudamericana.

Cómo se define la final de la Copa Sudamericana

A diferencia del resto de fases de la competencia, si al finalizar los 90 minutos el partido termina en empate, se jugará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de quince, si al termino de estos la igualdad persiste, el título se definirá en la tanda de penales.

Antecedentes recientes: las últimas finales de la Copa Sudamericana