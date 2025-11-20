urgente24
Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro

Lanús y Atlético Mineiro definirán al campeón de la Copa Sudamericana una semana antes del ganador de la Copa Libertadores de América. Detalles.

20 de noviembre de 2025 - 11:51
Bello trofeo. La Copa Sudamericana. Foto: Getty Images.

El segundo torneo más prestigioso del continente, la Copa Sudamericana, espera por Lanús y Atlético Mineiro, que se clasificaron a la gran final luego de eliminar a Universidad de Chile e Independiente del Valle, respectivamente. Conocé cuándo y dónde se juega la definición y más detalles.

El año del Granate es bastante bueno. No solo en el plano internacional, sino también, en el local. El conjunto que conduce Mauricio Pellegrino logró meterse entre los ocho mejores clasificados en el Apertura y en el Clausura 2025.

Lan&uacute;s quiere conquistar sudamericana por segunda vez en su historia.

Del otro lado, el Atlético Mineiro, no tuvo un 2025 tan resplandeciente como el de su futuro rival. De momento, marcha 10º en el Brasileirão, con 44 unidades, lo que lo estaría clasificando a la siguiente Copa Sudamericana. Todo esto cambiaría si le gana la final a Lanús, ya que Conmebol otroga una plaza a la Copa Libertadores para el triunfador (además de la Recopa, claro está).

No obstante, el Galo, no se puede confiar demasiado, ya que, a falta de cuatro fechas para que finalice el campeonato doméstico, aventaja por tan solo dos puntos a Corinthians, posicionado decimocuarto y que amenaza con desplazar al equipo de Jorge Sampaoli de ese lugar de privilegio.

Atl&eacute;tico Mineiro es el actual subcampe&oacute;n de la Copa Libertadores de Am&eacute;rica.

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana

La definición entre Lanús y Atlético Mineiro tendrá lugar el próximo sábado 22 de noviembre. El chileno Piero Maza será el árbitro principal.

Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana

La sede del encuentro será el Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay.

Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. Aqu&iacute; se definir&aacute; al nuevo campe&oacute;n de la Copa Sudamericana.

Cómo se define la final de la Copa Sudamericana

A diferencia del resto de fases de la competencia, si al finalizar los 90 minutos el partido termina en empate, se jugará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de quince, si al termino de estos la igualdad persiste, el título se definirá en la tanda de penales.

Antecedentes recientes: las últimas finales de la Copa Sudamericana

  • 9 de noviembre de 2019 | Independiente del Valle 3-1 Colón | Estadio General Pablo Rojas, Asunción
  • 23 de enero de 2021 | Defensa y Justicia 3-0 Lanús | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • 20 de noviembre de 2021 | Atlético Paranaense 1-0 Red Bull Bragantino | Estadio Centenario, Montevideo
  • 1 de octubre de 2022 | Independiente del Valle 2-0 San Pablo | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • 28 de octubre de 2023 | Liga de Quito (4) 1-1 (3) Fortaleza | Estadio Domingo Burgueño Miguel, Maldonado
  • 23 de noviembre de 2024 | Racing 3-1 Cruzeiro | Estadio General Pablo Rojas, Asunción

