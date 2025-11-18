El lado B de los torneos del Chiqui Tapia: 14 equipos ya están de vacaciones

image Vélez, el último gran campeón.

Estas Copas de Liga disfrazadas de Apertura y Clausura son insuficientes en muchos sentidos. A saber:

La división de dos zonas de 15 equipos obstaculiza que varios clubes se crucen en todo el año (ejemplo: San Lorenzo vs. Boca, Racing vs. River, que se verán las caras nuevamente luego del partido de Copa Argentina porque las posiciones de uno y otro en su zona así lo dispusieron...).

(ejemplo: San Lorenzo vs. Boca, Racing vs. River, que se verán las caras nuevamente luego del partido de Copa Argentina porque las posiciones de uno y otro en su zona así lo dispusieron...). Un equipo ya no puede salir campeón en su cancha. Con este formato de playoffs, que se define en cancha neutral con ambas hinchadas (al igual que en el Apertura 2025, y para sorpresa de nadie, el Clausura se definirá en el Madre de Ciudades).

image Platense, de campeón del Apertura a último en el Clausura. Cosas que pasan en el fútbol argentino del Chiqui Tapia... (Foto: Prensa Platense).

En fin... estamos en presencia del peor fútbol argentino de la historia. El de los 66 equipos entre Primera y Segunda División, el de los árbitros mediocres y que, casualidad o no, inclinan la cancha siempre para el mismo lado (y que encima prepotean a jugadores y directores técnicos), el que no difunde los audios del VAR, el que divide al campeonato en dos zonas de 15 equipos durante todo el año, el que reparte pobres premios económicos, entre otras cuestiones...

Algo casi idéntico a lo que ocurre en la A, sucede en la B, pero a la décima potencia. Y no, no me refiero a los muñequeos por parte de los oscuros arbitrajes en ligas en las que se puede hacer y deshacer más fácilmente -pues la tecnología no llegó a ese terreno- sino respecto a las vacaciones de los planteles...

A diferencia de la máxima categoría de nuestro fútbol, la Segunda División entró en vacaciones en principios de octubre, cuando quedaron sellados las llaves del Reducido para ascender a la Primera División. Léase más en 'Crisis en Chacarita: quedó afuera del Reducido y el plantel tendrá 4 meses para bolichear'.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Primeranaciona/status/1990414148623073486&partner=&hide_thread=false Esto de Germán Rivero, delantero de Madryn, pegando por atrás y desatando por completo la batalla campal es tristísimo.



pic.twitter.com/a6ANUN9jXZ — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 17, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Primeranaciona/status/1990182870078685368&partner=&hide_thread=false CONFIRMADA LA FINAL POR EL SEGUNDO ASCENSO.



ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO DEPORTIVO MADRYN pic.twitter.com/ChGtiHtCIm — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 16, 2025

Qué clubes están de vacaciones

A continuación, los equipos que quedaron afuera de la post-temporada del Clausura 2025, y, por ende, están de vacaciones...

Banfield (Zona A),

(Zona A), Belgrano de Córdoba (Zona A),

(Zona A), Huracán (Zona A),

(Zona A), Defensa y Justicia (Zona A),

(Zona A), Aldosivi de Mar del Plata (Zona A),

(Zona A), Independiente Rivadavia (Zona A),

(Zona A), Newell's Old Boys (Zona A)

(Zona A) Sarmiento de Junín (Zona B),

(Zona B), San Martín de San Juan (Zona B - Descendido),

(Zona B - Descendido), Independiente (Zona B),

(Zona B), Atlético Tucumán (Zona B),

(Zona B), Instituto de Córdoba (Zona B),

(Zona B), Godoy Cruz (Zona B - Descendido),

(Zona B - Descendido), Platense (que deberá disputar el Trofeo de Campeones el próximo 20 de diciembre).

