El Edificio Centinela es la sede de Gendarmería Nacional que el por entonces general Domingo Bussi logró edificar para la fuerza de seguridad en el barrio del Retiro. No es un centro médico sino una sede administrativa. Apenas funcionan en el lugar algunos consultorios externos.
MUY RARO TODO
Nahuel Gallo retenido en el Edificio Centinela, que no tiene internación
Si Nahuel Gallo estuviese bajo atención médica lo tendrían que dejar en el Hospital Militar pero está en el Edificio Centinela que no tiene internación: ¡...!
Si el suboficial Nahuel Gallo, recién llegado de estar mucho tiempo en prisión en Venezuela -sin que el Estado argentina se interesara realmente por él-, estuviera en control médico preventivo, él debería estar internado en el Hospital Militar Central.
Entonces ¿qué sucede con Nahuel Gallo?
En la fuerza de seguridad algunos oficiales deslizan que Gallo se encuentra 'retenido' y no por razones sanitarias.
Por un lado, se afirma que hay temor de que Gallo solicite la baja del servicio activo, y la Gendarmería no quiere / no puede aceptar el pedido de baja intempestiva del efectivo recién liberado por Venezuela por una negociación con la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), en la que intervino también la Confederación Sudamericana de Fútbol o Conmebol.
Por otra parte, Gendarmería / Ministerio de Seguridad / Presidencia de la Nación quieren tener un detalle de lo que sucedió en la liberación del gendarme y su encuentro y traslado junto a 2 dirigentes de AFA.
Por supuesto que es raro -podría decirse 'inexplicable'- toda la situación cuando Gallo debería recibir la calificación de héroe, una guardia de honor y la certificación de que su Gobierno hizo todos los esfuerzos posibles para obtener su libertad.
Se desconoce en qué condiciones él puede continuar con la irregularidad en curso.
