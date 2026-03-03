Nahuel Gallo retenido en el Edificio Centinela, que no tiene internación

Por otra parte, Gendarmería / Ministerio de Seguridad / Presidencia de la Nación quieren tener un detalle de lo que sucedió en la liberación del gendarme y su encuentro y traslado junto a 2 dirigentes de AFA.

Por supuesto que es raro -podría decirse 'inexplicable'- toda la situación cuando Gallo debería recibir la calificación de héroe, una guardia de honor y la certificación de que su Gobierno hizo todos los esfuerzos posibles para obtener su libertad.

Se desconoce en qué condiciones él puede continuar con la irregularidad en curso.

Embed GRAVÍSIMO

La diputada nacional por LLA Marcela Pagano denunció públicamente en #TN q la ministra de seguridad Alejandra Monteoliva y el gobernador de Catamarca, amigo del gobierno, Raúl Jalil "entorpecieron" la liberación de #NahuelGallo quien podría haber sido liberado en enero. pic.twitter.com/KHMebBHQ9V — El Profe Eduardo (@ProfeEduardoOk) March 3, 2026

